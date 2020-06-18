ЦИК пообещал не допустить агитации в помещениях для голосования

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комиссии не допустят агитации в помещениях для голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Комиссии не допустят агитации в помещениях для голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"Агитация не регулируется законом, но она есть, никто ее не отменял", - сказала Памфилова на заседании экспертной площадки при ЦИК.

Она отметила, что "есть определенная вакханалия", вынуждающая ЦИК прояснять ситуацию.

"Наш логотип, официально утвержденный ЦИК, он имеет право быть использованным только с теми материалами, которые мы утвердили в нашем брендбуке, и не более того. У нас есть соглашения с нашими партнерами, их 30, которым мы тоже дали добро на использование этого логотипа с распространением именно наших материалов, которые утверждены в брендбуке, и не более того", - пояснила председатель ЦИК.

Она добавила, что ЦИК отслеживает использование логотипа и по поводу выявленных нарушений будет обращаться в соответствующие органы.

"Мы официально сейчас свои разъяснения и свою позицию подтвердим по этому поводу. В наших материалах, мы считаем, только разъяснения, только информация. Мы, я считаю, это наша обязанность, мы заинтересованы, чтобы люди приходили, это наша работа. А ради чего мы работаем? Определенный посыл к тому, чтобы люди приходили, он может от нас исходить", - сказала председатель ЦИК.

При этом, заверила Памфилова, в информации ЦИК нет призыва голосовать за или против. Она напомнила, что каждый имеет право выражать собственное мнение.

"Мы не регулируем агитацию, и у каждого есть право, гарантированное конституцией ныне действующей, у каждого есть право выражать свою точку зрения. Все выражают ее так, как могут, и везде, где могут. Если в одном сегменте вы видите больше за, то в другом сегменте видите больше против. Но вот так решил законодатель, в таких условиях мы сейчас находимся", - сказала она.

Памфилова пообещала, что давления на граждан в помещениях для голосования не будет .

"Никакого давления в помещениях для голосования никакая комиссия не допустит ни с одной стороны. За пределами - пожалуйста, агитируйте в рамках существующих законов, без мордобоя, без оскорблений. Аргументами и фактами, кто хочет за, кто хочет против, цивилизованно. Но за пределами", - подчеркнула она.

То же самое, по ее словам, относится к проведению дополнительных мероприятий в день голосования: они должны проходить не в помещении для голосования.