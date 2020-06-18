Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573133474.html
ЦИК пообещал не допустить агитации в помещениях для голосования
Комиссии не допустят агитации в помещениях для голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:02
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572372404_0:118:3080:1851_1400x0_80_0_0_d580384e2954c79d23f855efe3335b02.jpg
https://sn.ria.ru/20200618/1573116204.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573126366.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572372404_0:118:3080:1851_1400x0_80_0_0_d580384e2954c79d23f855efe3335b02.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572372404_175:0:2906:2048_1400x0_80_0_0_fd75dc7f34a7fa5961ae6b4ce7c91538.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572372404_259:0:2307:2048_1400x0_80_0_0_ec845d4937e063c5c0bd79943a75bc00.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, элла памфилова, политика

ЦИК пообещал не допустить агитации в помещениях для голосования

16:02 18.06.2020
134
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ
Перейти в фотобанк
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комиссии не допустят агитации в помещениях для голосования по поправкам в Конституцию, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Агитация не регулируется законом, но она есть, никто ее не отменял", - сказала Памфилова на заседании экспертной площадки при ЦИК.
Она отметила, что "есть определенная вакханалия", вынуждающая ЦИК прояснять ситуацию.
"Наш логотип, официально утвержденный ЦИК, он имеет право быть использованным только с теми материалами, которые мы утвердили в нашем брендбуке, и не более того. У нас есть соглашения с нашими партнерами, их 30, которым мы тоже дали добро на использование этого логотипа с распространением именно наших материалов, которые утверждены в брендбуке, и не более того", - пояснила председатель ЦИК.
Она добавила, что ЦИК отслеживает использование логотипа и по поводу выявленных нарушений будет обращаться в соответствующие органы.
"Мы официально сейчас свои разъяснения и свою позицию подтвердим по этому поводу. В наших материалах, мы считаем, только разъяснения, только информация. Мы, я считаю, это наша обязанность, мы заинтересованы, чтобы люди приходили, это наша работа. А ради чего мы работаем? Определенный посыл к тому, чтобы люди приходили, он может от нас исходить", - сказала председатель ЦИК.
Учащиеся гимназии №94 пишут обязательное итоговое сочинение по литературе, являющееся допуском к ЕГЭ
Вчера, 12:39
В задания ЕГЭ могут включить поправки в Конституцию в следующем году
При этом, заверила Памфилова, в информации ЦИК нет призыва голосовать за или против. Она напомнила, что каждый имеет право выражать собственное мнение.
"Мы не регулируем агитацию, и у каждого есть право, гарантированное конституцией ныне действующей, у каждого есть право выражать свою точку зрения. Все выражают ее так, как могут, и везде, где могут. Если в одном сегменте вы видите больше за, то в другом сегменте видите больше против. Но вот так решил законодатель, в таких условиях мы сейчас находимся", - сказала она.
Памфилова пообещала, что давления на граждан в помещениях для голосования не будет .
"Никакого давления в помещениях для голосования никакая комиссия не допустит ни с одной стороны. За пределами - пожалуйста, агитируйте в рамках существующих законов, без мордобоя, без оскорблений. Аргументами и фактами, кто хочет за, кто хочет против, цивилизованно. Но за пределами", - подчеркнула она.
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Вчера, 14:48
Верховный суд пояснил отказ принять иск о голосовании по Конституции
То же самое, по ее словам, относится к проведению дополнительных мероприятий в день голосования: они должны проходить не в помещении для голосования.
"Я четко обозначила позицию ЦИК: могут проводить лотереи, конкурсы, все, что угодно, избирательные комиссии в этом не участвуют ни в коем случае. Они исключительно проводят голосование общероссийское. И вне помещений для голосования, точно так же эта агитация за и против", - сообщила она.
260012
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияЭлла ПамфиловаПолитика
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Александр Дрозденко
ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о "жестких разговорах" с коллегами
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Здание Государственной Думы РФ
ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Сталин пытался выиграть время для укрепления обороны страны, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
В Кремле не исключили возможность обращения Путина перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния