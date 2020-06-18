На Украине стартовали курсы по переподготовке военных по программе НАТО

"В рамках программы НАТО-Украина по переподготовке военнослужащих в шести городах Украины состоялась онлайн-церемония открытия курсов профессионального обучения для 175 военнослужащих по различным направлениям подготовки", - говорится на сайте оборонного ведомства.

"В настоящее время около 11 тысяч бывших военнослужащих прошли обучение по программе НАТО по переподготовке. Кроме переобучения на гражданские специальности, цель программы включает оказание помощи в профориентации и поиске работы. За время работы программы НАТО около 80% выпускников курсов успешно трудоустроены по полученным специальностям", - добавили в Минобороны.