Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573132049.html
На Украине стартовали курсы по переподготовке военных по программе НАТО
Курсы по переподготовке военнослужащих в рамках программы НАТО стартовали в шести городах Украины, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:49
ситуация на украине
дмитрий кулеба
верховная рада украины
нато
одесса
финляндия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573080307.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200615/1572951999.html
1
одесса
финляндия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1400x0_80_0_0_003fb6eda88d3a184eb7a3ea7a09fc17.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156222/55/1562225547_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_923801b1383400bbe54c628fc7490b61.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/56/1562225650_0:0:3090:3090_1400x0_80_0_0_290e63b152c350bd9cf81d294bd308a2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, одесса, финляндия, грузия, в мире

На Украине стартовали курсы по переподготовке военных по программе НАТО

15:49 18.06.2020
184
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Курсы по переподготовке военнослужащих в рамках программы НАТО стартовали в шести городах Украины, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
"В рамках программы НАТО-Украина по переподготовке военнослужащих в шести городах Украины состоялась онлайн-церемония открытия курсов профессионального обучения для 175 военнослужащих по различным направлениям подготовки", - говорится на сайте оборонного ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
17 июня, 17:48
"Что бы ни говорили". Захарова нашла объяснение статусу Украины в НАТО
Военные будут изучать менеджмент, английский язык, маркетинг, а также коммуникационные технологии. Курсы появились в Хмельницкой области, в Чернигове, Одессе, Мелитополе, Луцке и Харькове.
"В настоящее время около 11 тысяч бывших военнослужащих прошли обучение по программе НАТО по переподготовке. Кроме переобучения на гражданские специальности, цель программы включает оказание помощи в профориентации и поиске работы. За время работы программы НАТО около 80% выпускников курсов успешно трудоустроены по полученным специальностям", - добавили в Минобороны.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений.
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
15 июня, 15:21Сказано в эфире
Политолог: статус партнера НАТО для Украины "делает мир небезопасным"В МИД России оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО, отметив, что это политический сигнал "партии войны" в Киеве. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал свою точку зрения по этому вопросу.
060012
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныНАТООдессаФинляндияГрузияВ мире
Рекомендуем
Ливия
Источник рассказал о направляемых на запад Ливии американских грузах
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
В Совфеде прокомментировали продление санкций США против КНДР
Автомобили скорой помощи в Бангладеш
В Бангладеш число заразившихся коронавирусом превысило 102 тысячи
Сотрудник полиции
В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Рамиль Шамсутдинов
СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК призвали Россию активнее участвовать в решении климатических проблем
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
В Японии снимут ограничения на передвижения по стране
USS Oak Hill (LSD-51)
Американский десантный корабль-док начал переход в Черное море
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда обсудит с Трампом передислокацию американских войск из Германии
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
Адвокат претендента на пост президента Белоруссии Бабарико подал жалобу
Храм Святого Саввы в Белграде
Вучич попросил Россию поддержать Сербскую православную церковь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния