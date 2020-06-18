В Ленинградской области открылись речные круизы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Причалы в Ленинградской области начали прием пассажирских теплоходов речных круизов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, первый в этом году круизный лайнер "Русь Великая" уже доставил в регион почти 200 туристов из Москвы и Ярославля с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций, установленных для пассажирских перевозок водным транспортом.
"В течение лета управление по транспорту Ленинградской области и компания-инвестор ООО "Конт" начнут строительство нового причала напротив музея-диорамы "Прорыв" в Кировске. Таким образом, будет сделан новый туристический маршрут от Невской Дубровки до Кировска по местам обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко все средства от развития речного туризма будут направлены на реставрацию и восстановление исторических памятников.