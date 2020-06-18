В Ленинградской области открылись речные круизы

По данным пресс-службы, первый в этом году круизный лайнер "Русь Великая" уже доставил в регион почти 200 туристов из Москвы и Ярославля с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций, установленных для пассажирских перевозок водным транспортом.