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В Ленинградской области открылись речные круизы
Причалы в Ленинградской области начали прием пассажирских теплоходов речных круизов, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:42
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РИА Новости
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353
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туризм, круизы, новости - туризм, старая ладога, москва, ленинградская область

В Ленинградской области открылись речные круизы

18:42 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЧетырехпалубный пассажирский речной теплоход "Викинг Хельги"
Четырехпалубный пассажирский речной теплоход Викинг Хельги
© РИА Новости / Владимир Вяткин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Причалы в Ленинградской области начали прием пассажирских теплоходов речных круизов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Причалы в Невской Дубровке, Старой Ладоге, Свирьстрое и Киришах начинают принимать пассажирские теплоходы", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, первый в этом году круизный лайнер "Русь Великая" уже доставил в регион почти 200 туристов из Москвы и Ярославля с соблюдением всех противоэпидемиологических рекомендаций, установленных для пассажирских перевозок водным транспортом.
"В течение лета управление по транспорту Ленинградской области и компания-инвестор ООО "Конт" начнут строительство нового причала напротив музея-диорамы "Прорыв" в Кировске. Таким образом, будет сделан новый туристический маршрут от Невской Дубровки до Кировска по местам обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
По инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко все средства от развития речного туризма будут направлены на реставрацию и восстановление исторических памятников.
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