В экстренных службах назвали возможную причину появления пятна в Умбозере

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предварительной причиной появления в акватории Умбозеро в Мурманской области пятна бирюзового цвета неизвестного происхождения могло стать попадание в воду при паводке горных пород и их химических компонентов, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. Сообщалось, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"Предварительной причиной повышения содержания взвесей в воде установлено вымывание горных пород и их химических элементов в результате паводка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к такому предварительному выводу пришли специалисты в ходе рабочего совещания с участием сотрудников Кольского научного центра Российской академии наук.
Собеседник агентства добавил, что уже отобрано 13 проб воды, шесть из них - на водохозяйственных системах Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", две – выше по течению реки Вуоннемйок, еще пять - из ближайших водных объектов.
Как ранее уточнили РИА Новости в региональном МЧС, обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.