Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573129782.html
В экстренных службах назвали возможную причину появления пятна в Умбозере
Предварительной причиной появления в акватории Умбозеро в Мурманской области пятна бирюзового цвета неизвестного происхождения могло стать попадание в воду при... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:29
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
апатит
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://ria.ru/20200618/1573122800.html
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:75:800:525_1400x0_80_0_0_23e582b7a8094c0dc5d7dbb56491f606.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_0:0:800:600_1400x0_80_0_0_7d7ccba1532340a0d82d936dc69ac92c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573123543_100:0:700:600_1400x0_80_0_0_6fbdc67b9606304454863590a4085bd2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), апатит, мурманская область, происшествия

В экстренных службах назвали возможную причину появления пятна в Умбозере

15:29 18.06.2020
316
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской областиМониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
© Фото : ГУ МЧС России по Мурманской области
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предварительной причиной появления в акватории Умбозеро в Мурманской области пятна бирюзового цвета неизвестного происхождения могло стать попадание в воду при паводке горных пород и их химических компонентов, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Накануне сообщалось, что пятно неизвестного происхождения мутно-бирюзового цвета образовалось на поверхности Умбозера, источник загрязнения - предположительно, заброшенная шахта, принадлежащая ЗАО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат", который является банкротом. Сообщалось, что по водотокам в Умбозеро с западной стороны поступает вода мутно-бирюзового цвета, из-за чего происходит окрашивание акватории примерно в 15-20 метрах от берега.
"Предварительной причиной повышения содержания взвесей в воде установлено вымывание горных пород и их химических элементов в результате паводка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к такому предварительному выводу пришли специалисты в ходе рабочего совещания с участием сотрудников Кольского научного центра Российской академии наук.
Собеседник агентства добавил, что уже отобрано 13 проб воды, шесть из них - на водохозяйственных системах Кировского филиала АО "Апатит" и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания", две – выше по течению реки Вуоннемйок, еще пять - из ближайших водных объектов.
Как ранее уточнили РИА Новости в региональном МЧС, обеспечение водой поселков вокруг Умбозера проводится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения.
Озеро
Вчера, 13:59
ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз
000205
Обсудить 0
Российская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)АпатитМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Тайга
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Диписточник рассказал о действиях США в Ливии
Сотрудник полиции
В Москве задержали правозащитника, подозреваемого в изнасиловании
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Диписточник: США проводят курс на подрыв влияния России в арабском мире
Давид Якобашвили
Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью
Автомобили полиции Германии
В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве
Рамиль Шамсутдинов
СК просит о продлении ареста срочнику Шамсутдинову, заявил адвокат
Петр Порошенко
У здания суда в Киеве проходит митинг сторонников Порошенко
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь на заседании Пресненского городского суда города Москвы
Внук экс-губернатора Ишаева объяснил алкоголь в крови после ДТП
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Бывший лагерь "Шталаг-372" могут признать объектом культурного наследия
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Полиция ищет девушек, станцевавших в бикини у мемориала Победы в Калуге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния