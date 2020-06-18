ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Всего в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, приведены фамилии 44 человек, занимавших разные посты у оккупантов, в том числе служивших в нацистском "эскадроне смерти".
Так, в Псковской главной политической полиции служили, в частности, Яак Койк – в должности ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллина, помощник ассистента Александр Куудре и шофер Юхан Марус.
В Печерской политической полиции служили, среди прочих, Йоханнес Вага (старший ассистент), Александр Иваск (ассистент), Эрнст-Роман Ильвес (ассистент I разряда), Феликс Кескюла (старший ассистент I разряда), Альфред Кулл (ассистент III разряда) и Эрвин Мирка (помощник ассистента).
Сотрудниками Псковской референтуры были Харри Андерсон (ассистент I разряда отдела Б-IV), Александр Вахтер (помощник ассистента отдела Б-IV), Ханс Кыйв (ассистент отдела Б-IV), Линда Мандел (машинистка I разряда).
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
В списке упомянуты и два человека – Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, занимавшие должности помощников ассистента в так называемой "Айнзацкоманде №3".
Имена еще более десятка эстонских карателей стали известны в минувшем ноябре из других рассекреченных документов УФСБ по Псковской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Айнзацгруппами (айнзацкомандами) германской полиции безопасности и службы безопасности СД были военизированные "эскадроны смерти", осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Целями айнзатцгрупп были евреи, цыгане и другие так называемые "расово неполноценные" национальности, интеллигенция, коммунисты, члены движения сопротивления и "асоциальные элементы".