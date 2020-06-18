ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей

Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области. Архивное фото

Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Всего в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, приведены фамилии 44 человек, занимавших разные посты у оккупантов, в том числе служивших в нацистском "эскадроне смерти".

Так, в Псковской главной политической полиции служили, в частности, Яак Койк – в должности ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллина, помощник ассистента Александр Куудре и шофер Юхан Марус.

В Печерской политической полиции служили, среди прочих, Йоханнес Вага (старший ассистент), Александр Иваск (ассистент), Эрнст-Роман Ильвес (ассистент I разряда), Феликс Кескюла (старший ассистент I разряда), Альфред Кулл (ассистент III разряда) и Эрвин Мирка (помощник ассистента).

Сотрудниками Псковской референтуры были Харри Андерсон (ассистент I разряда отдела Б-IV), Александр Вахтер (помощник ассистента отдела Б-IV), Ханс Кыйв (ассистент отдела Б-IV), Линда Мандел (машинистка I разряда).

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В списке упомянуты и два человека – Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, занимавшие должности помощников ассистента в так называемой "Айнзацкоманде №3".

Имена еще более десятка эстонских карателей стали известны в минувшем ноябре из других рассекреченных документов УФСБ по Псковской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.