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ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей
Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:49
великая отечественная война (1941-1945)
псковская область
ссср
общество
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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великая отечественная война (1941-1945), псковская область, ссср, общество

ФСБ рассекретила новые имена действовавших под Псковом карателей

15:27 18.06.2020 (обновлено: 15:49 18.06.2020)
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© Фото : "Поисковое движение России"Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
© Фото : "Поисковое движение России"
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Управление ФСБ по Псковской области обнародовало новый список эстонских карателей, действовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
Всего в документе, с которым ознакомилось РИА Новости, приведены фамилии 44 человек, занимавших разные посты у оккупантов, в том числе служивших в нацистском "эскадроне смерти".
Uород Великие Луки, улица Некрасова после освобождения войсками Красной Армии от немецко-фашистских захватчиков
Вчера, 15:03
ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Псковской области
Так, в Псковской главной политической полиции служили, в частности, Яак Койк – в должности ассистента II разряда, старший ассистент Рихард Коллина, помощник ассистента Александр Куудре и шофер Юхан Марус.
В Печерской политической полиции служили, среди прочих, Йоханнес Вага (старший ассистент), Александр Иваск (ассистент), Эрнст-Роман Ильвес (ассистент I разряда), Феликс Кескюла (старший ассистент I разряда), Альфред Кулл (ассистент III разряда) и Эрвин Мирка (помощник ассистента).
Сотрудниками Псковской референтуры были Харри Андерсон (ассистент I разряда отдела Б-IV), Александр Вахтер (помощник ассистента отдела Б-IV), Ханс Кыйв (ассистент отдела Б-IV), Линда Мандел (машинистка I разряда).
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
В списке упомянуты и два человека – Херманн Колдитс и Ило (Юло) Мяссо, занимавшие должности помощников ассистента в так называемой "Айнзацкоманде №3".
Имена еще более десятка эстонских карателей стали известны в минувшем ноябре из других рассекреченных документов УФСБ по Псковской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Айнзацгруппами (айнзацкомандами) германской полиции безопасности и службы безопасности СД были военизированные "эскадроны смерти", осуществлявшие массовые убийства гражданских лиц на оккупированных ею территориях стран Европы и СССР. Целями айнзатцгрупп были евреи, цыгане и другие так называемые "расово неполноценные" национальности, интеллигенция, коммунисты, члены движения сопротивления и "асоциальные элементы".
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
14 февраля, 14:4975 лет Великой Победы
Каратели СС, убившие детей в Ейске, могут стоять за другими расправами
5720052
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Великая Отечественная война (1941-1945)Псковская областьСССРОбщество
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