Telegram сможет стать площадкой для новых медиа, считает депутат

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Telegram после разблокировки сможет стать площадкой для новых медиа, а экономика владельцев каналов станет прозрачнее, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин

Ранее Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Горелкин назвал решение логичным и ожидаемым, отметив, что для разблокировки Telegram не нужно было разрабатывать соответствующий законопроект.

Документ о запрете на блокировку мессенджера Telegram в период режимов повышенной готовности или ЧС ранее внесли в Госдуму депутаты от СР Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. В четверг Ионин заявил, что они готовы отозвать проект, если заявленное снятие ограничений с мессенджера будет реализовано на практике.

"Для самого мессенджера, разработанного российским разработчиком, история тоже очень важная, потому что он выходит из серой зоны и становится полноценной площадкой, платформой для формирования, развития новых медиа. Так что для владельцев Telegram-каналов, владельцев сеток это тоже хорошая новость, потому что экономика мессенждера и владельцев Telegram-площадок станет другой, более понятной, и мы на пороге формирования новых форм медиа, которые выходят из серой зоны", - сказал Горелкин.

"Крупные компании, конечно, опасались размещаться в мессенджере напрямую с учетом того, что официально он был заблокирован и об этом заявляли представители соответствующих государственных ведомств. По сути, Telegram официально был объявлен серой зоной, поэтому крупные компании если там что-то и размещали, то в небольших объемах и через "компании-прокладки", - пояснил депутат.

Он отметил, что ситуация с сектором неанонимных Telegram-каналов и крупными рекламодателями будет напоминать то же, что сегодня происходит в Instagram, где рекламные контракты заключают с лидерами мнений и сложилась официальная система взаимоотношений.

"Я имею в виду именно неанонимные Telegram-каналы - это лидеры мнений, крупные официальные медиа. Для этого сегмента решение Роскомнадзора, безусловно, будет полезно с точки зрения развития их ресурсов", - сказал депутат.

По его мнению, после разблокировки владеть авторским, неанонимным каналом станет выгоднее. Горелкин считает, что анонимные Telegram-каналы останутся и будут удовлетворять потребность публики в "сливах" и слухах, но существенного финансового стимула для своего развития не получат. Для них правила игры, по сути, не изменятся, полагает парламентарий.

Коллега Горелкина, зампред комитета Госдумы по информполитике Максим Кудрявцев назвал решение Роскомназдора хорошей новостью.