Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты

Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи

Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с гособоронзаказом, чтобы повысить контроль за ними.

"Хотелось бы сказать, какие проблемы на сегодняшний день в сфере контроля и мониторинга за бюджетными средствами. Все-таки нам бы хотелось выйти на то, чтобы сделать окраску бюджетных средств, чтобы банки могли видеть, что эти деньги действительно бюджетные, что они идут на нацпроекты... Как мы сделали в свое время по гособоронзаказу", - сказал Чиханчин.

По его словам, тогда будет более эффективная деятельность со стороны банков, они не будут давать проводить сомнительные, подозрительные операции.

"Второе – это выработка единых классификаторов для всех министерств и ведомств, чтобы понимали, что значит риск. Не только это наш риск, не только риск ФСБ или Казначейства, это единый риск для всех", - добавил он.