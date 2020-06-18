https://ria.ru/20200618/1573129099.html
Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:20
2020-06-18T15:20
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156084/64/1560846455_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_90d004e471ed6acd869f6de4d8d08716.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, экономика
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с гособоронзаказом, чтобы повысить контроль за ними.
"Хотелось бы сказать, какие проблемы на сегодняшний день в сфере контроля и мониторинга за бюджетными средствами. Все-таки нам бы хотелось выйти на то, чтобы сделать окраску бюджетных средств, чтобы банки могли видеть, что эти деньги действительно бюджетные, что они идут на нацпроекты... Как мы сделали в свое время по гособоронзаказу", - сказал Чиханчин.
По его словам, тогда будет более эффективная деятельность со стороны банков, они не будут давать проводить сомнительные, подозрительные операции.
"Второе – это выработка единых классификаторов для всех министерств и ведомств, чтобы понимали, что значит риск. Не только это наш риск, не только риск ФСБ
или Казначейства, это единый риск для всех", - добавил он.
Третьим вопросом, по мнению главы Росфинмониторинга, является центр принятия решений. "Мы сейчас как раз над этим вопросом работаем с правительством, потому что не все риски можно минимизировать возможностями одного ведомства. Допустим, банк лишается лицензии, и клиентуре банка что делать, как выйти из этой ситуации. Таких очень много примеров", - заключил он.