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Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:20
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
экономика
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юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, экономика

Чиханчин попросил Путина "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты

15:20 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил "окрасить" в бюджете средства на нацпроекты по аналогии с гособоронзаказом, чтобы повысить контроль за ними.
"Хотелось бы сказать, какие проблемы на сегодняшний день в сфере контроля и мониторинга за бюджетными средствами. Все-таки нам бы хотелось выйти на то, чтобы сделать окраску бюджетных средств, чтобы банки могли видеть, что эти деньги действительно бюджетные, что они идут на нацпроекты... Как мы сделали в свое время по гособоронзаказу", - сказал Чиханчин.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Ряд исполнителей нацпроектов имеют признаки нарушений, заявил Чиханчин
По его словам, тогда будет более эффективная деятельность со стороны банков, они не будут давать проводить сомнительные, подозрительные операции.
"Второе – это выработка единых классификаторов для всех министерств и ведомств, чтобы понимали, что значит риск. Не только это наш риск, не только риск ФСБ или Казначейства, это единый риск для всех", - добавил он.
Третьим вопросом, по мнению главы Росфинмониторинга, является центр принятия решений. "Мы сейчас как раз над этим вопросом работаем с правительством, потому что не все риски можно минимизировать возможностями одного ведомства. Допустим, банк лишается лицензии, и клиентуре банка что делать, как выйти из этой ситуации. Таких очень много примеров", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
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Юрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинЭкономика
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