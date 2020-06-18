https://ria.ru/20200618/1573128701.html
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил в четверг глава сербского МИД Ивица Дачич. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
2020-06-18T15:16
ивица дачич
сергей лавров
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150585/87/1505858792_0:165:3058:1885_1400x0_80_0_0_58899cdaffd9190c6866ce976e2a7545.jpg
https://ria.ru/20200618/1573122970.html
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150585/87/1505858792_0:165:3058:1885_1400x0_80_0_0_58899cdaffd9190c6866ce976e2a7545.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150585/87/1505858792_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_5df07973eb6bfa8dbac5b863982ca419.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150585/87/1505858792_505:0:2553:2048_1400x0_80_0_0_cefb2b0abdf21de2777b9939969f7e2e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивица дачич, сергей лавров, белград (город), в мире