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В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил в четверг глава сербского МИД Ивица Дачич. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:16
ивица дачич
сергей лавров
белград (город)
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ивица дачич, сергей лавров, белград (город), в мире

В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России

15:16 18.06.2020
180
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил в четверг глава сербского МИД Ивица Дачич.
"Существовали запросы (от ряда западных стран) присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем, никогда не сделаем этого своим друзьям, и будем защищать наши национальные интересы", - заявил Дачич по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Вчера, 14:02
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Ивица ДачичСергей ЛавровБелград (город)В мире
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