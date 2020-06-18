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ФСБ опубликовала показания эстонских карателей после войны
Эстонские каратели, в годы Великой Отечественной войны участвовавшие в геноциде мирных жителей Псковской области, после войны вступили в ряды "лесных братьев" – РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:08
великая отечественная война (1941-1945)
эстония
псковская область
ссср
фсб
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эстония
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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великая отечественная война (1941-1945), эстония, псковская область, ссср, фсб

ФСБ опубликовала показания эстонских карателей после войны

15:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Эстонские каратели, в годы Великой Отечественной войны участвовавшие в геноциде мирных жителей Псковской области, после войны вступили в ряды "лесных братьев" – об этом свидетельствуют архивные материалы УФСБ России по Псковской области, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Речь, в частности, идет о протоколе допроса карателя Эриха Лемпетса, проведенного следователем Управления КГБ СССР по Псковской области в 1967 году. На допросе Лемпетс рассказал, что с 1944 по 1946 годы "находился на нелегальном положении в банде, которая действовала в лесу в Ракверском районе Эстонской ССР". Банда состояла из семи вооруженных человек.
Со слов Лемпетса, помимо него самого, в банде также находились два его брата - Ульдрих Лемпетс (на момент допроса живший в Таллине) и Леонард Лемпетс (убитый в перестрелке в 1945 году); Леонард Поллукс и некто по фамилии Мяги, также убитые в 1945 году в ходе перестрелки; Адольф Руума, повесившийся в конце 1950-х годов, и еще один человек по фамилии Кивимяги, который, как вспоминал Лемпетс, был захвачен советскими войсками в 1945-м или 1946-м.
"В лес мы ушли, так как боялись ответственности за службу у немцев", - признался Эрих Лемпетс на допросе. "Зачем у нас было оружие, я объяснить не могу", - добавил он. Однако участник банды Мяги рассказал, что зимой 1945 года убил советского пограничника, вспоминал Лемпетс.
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
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Согласно данным из картотеки Эстонской полиции безопасности оккупационного периода Эрих Лемпетс был взят на службу в эту структуру и назначен в распоряжение так называемой "Айнзацкоманды 3" в начале февраля 1943 года. Айнзацгруппами (айнзацкомандами) германской полиции безопасности СД были военизированные "эскадроны смерти", занимавшиеся массовыми убийствами гражданских на оккупированных территориях.
Лемпетс лично участвовал в расстрелах мирных граждан, содержавшихся в концлагере в деревне Моглино под Псковом. В сентябре 1967 года за свои преступления Лемпетс в числе других эстонских карателей был приговорен Псковским областным судом к расстрелу и казнен в феврале 1968 года.
Архивные документы УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю
13 мая, 13:2075 лет Великой Победы
Представлены доказательства зверств нацистов в крупном концлагере в Крыму
По планам нацистского командования, часть Псковской области после Второй мировой войны планировалось отдать Эстонии, и эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине. Согласно данным архивных источников, на современной территории Псковской области было истреблено более 75 тысяч мирных жителей, из них 1,4 тысячи детей, и более 370 тысяч военнопленных.
"Лесные братья" - неофициальное наименование вооруженных националистических формирований, использовавших в том числе и террористические методы, и действовавших в 1940-е-1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии, а также в западных районах Псковской области (переданных в 1944—1945 годах в РСФСР из состава Эстонии и Латвии).
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Великая Отечественная война (1941-1945)ЭстонияПсковская областьСССРФСБ
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