ФСБ опубликовала показания эстонских карателей после войны

"В лес мы ушли, так как боялись ответственности за службу у немцев", - признался Эрих Лемпетс на допросе. "Зачем у нас было оружие, я объяснить не могу", - добавил он. Однако участник банды Мяги рассказал, что зимой 1945 года убил советского пограничника, вспоминал Лемпетс.