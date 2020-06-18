ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Псковской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших на территории Псковской области в годы Упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны , появилось еще в приговоре 1967 года.

РИА Новости ознакомилось с документами, рассекреченными управлением ФСБ по региону.

"С августа 1941 года по июль 1944 года Псковская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В целях поддержания своей власти и установления выгодного им порядка немецкие захватчики на оккупированной ими территории области создали ряд карательных органов для подавления патриотической деятельности советских граждан, для уничтожения коммунистов и советского актива, подавления партизанского движения и проведения политики геноцида", — говорится в материалах.

Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 1 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной 2 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 3 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 4 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 5 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 1 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 2 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной 3 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 4 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны 5 из 5 Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Обнаружение поисковиками захоронения жертв концлагеря Моглино может подтвердить, что, как ранее подсчитали историки, нацисты в 1941-1944 годах уничтожили там порядка трех тысяч человек.

РИА Новости также ознакомилось с датированными 1966-1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей.

На допросах преступники рассказывали о жестоком уничтожении мирных жителей, называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.

Гитлеровцы организовали концлагерь Моглино вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально там содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.

С марта 1942 года сюда стали свозить мирное население, в том числе детей. Место назвали пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.