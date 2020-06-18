ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Псковской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, появилось еще в приговоре 1967 года.
РИА Новости ознакомилось с документами, рассекреченными управлением ФСБ по региону.
"С августа 1941 года по июль 1944 года Псковская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В целях поддержания своей власти и установления выгодного им порядка немецкие захватчики на оккупированной ими территории области создали ряд карательных органов для подавления патриотической деятельности советских граждан, для уничтожения коммунистов и советского актива, подавления партизанского движения и проведения политики геноцида", — говорится в материалах.
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Обнаружение поисковиками захоронения жертв концлагеря Моглино может подтвердить, что, как ранее подсчитали историки, нацисты в 1941-1944 годах уничтожили там порядка трех тысяч человек.
РИА Новости также ознакомилось с датированными 1966-1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей.
На допросах преступники рассказывали о жестоком уничтожении мирных жителей, называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.
Гитлеровцы организовали концлагерь Моглино вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально там содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить мирное население, в том числе детей. Место назвали пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.
По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.