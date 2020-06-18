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ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Псковской области
Упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, появилось еще в приговоре 1967... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:52
без срока давности
великая отечественная война (1941-1945)
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псковская область
псков
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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без срока давности, великая отечественная война (1941-1945), эстония, псковская область, псков, общество

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Псковской области

15:03 18.06.2020 (обновлено: 15:52 18.06.2020)
4927
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны, появилось еще в приговоре 1967 года.
РИА Новости ознакомилось с документами, рассекреченными управлением ФСБ по региону.
Участники поискового движения во время раскопок захоронения мирных жителей близ деревни Моглино Псковской области
Вчера, 12:19
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
"С августа 1941 года по июль 1944 года Псковская область была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В целях поддержания своей власти и установления выгодного им порядка немецкие захватчики на оккупированной ими территории области создали ряд карательных органов для подавления патриотической деятельности советских граждан, для уничтожения коммунистов и советского актива, подавления партизанского движения и проведения политики геноцида", — говорится в материалах.
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
1 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
2 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной
3 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
4 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
5 из 5
Рассекреченные ФСБ документы, в которых есть упоминание геноцида в деле против нацистов, зверствовавших в Псковской области в годы Великой Отечественной войны
Обнаружение поисковиками захоронения жертв концлагеря Моглино может подтвердить, что, как ранее подсчитали историки, нацисты в 1941-1944 годах уничтожили там порядка трех тысяч человек.
РИА Новости также ознакомилось с датированными 1966-1967 годами многостраничными протоколами допросов эстонцев Иоханнеса Охвриля и Виктора Тейнбаса, служивших охранниками в моглинском концлагере, а также других свидетелей.
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве
Вчера, 15:08
ФСБ опубликовала показания эстонских карателей после войны
На допросах преступники рассказывали о жестоком уничтожении мирных жителей, называли имена других эстонских карателей и подробно описывали, как нацисты казнили узников концлагеря.
Гитлеровцы организовали концлагерь Моглино вскоре после оккупации Пскова в 1941 году. Изначально там содержались советские военнопленные, которые под прицелом немецких автоматов ремонтировали дорогу Рига — Псков. По воспоминаниям местных жителей, из 280 солдат через несколько месяцев в живых осталось не больше 30.
С марта 1942 года сюда стали свозить мирное население, в том числе детей. Место назвали пересыльным лагерем для неблагонадежных лиц, он находился в прямом ведении Псковского внешнего отдела эстонской полиции безопасности и СД.
По планам нацистского командования, часть региона после Второй мировой войны планировалось передать Эстонии, поэтому эстонских карателей активно задействовали на оккупированной Псковщине.
Участники шествия латышского легиона ваффен СС в Риге
16 марта, 13:49
В Москве представили доклад о 96 ветеранах Латышского легиона СС
8825163410
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Без срока давностиВеликая Отечественная война (1941-1945)ЭстонияПсковская областьПсковОбщество
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