В психиатрической больнице в Петербурге выявили случаи коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Случаи заражения Случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге , сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.

"В связи с выявлением больных с коронавирусной инфекцией в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия", - сказала собеседница агентства, не уточнив число заболевших.

По ее словам, пациенты с коронавирусом переводятся в перепрофилированные стационары.

Больница Святого Николая Чудотворца – старейшая психиатрическая больница Петербурга. Она рассчитана на 900 коек. В больнице функционируют 18 отделений, из них шесть женских и шесть мужских, одно реабилитационное, четыре отделения принудительного лечения специализированного типа, отделение трудовой реабилитации и дневной стационар.