Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573127040.html
В психиатрической больнице в Петербурге выявили случаи коронавируса
Случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_0:251:3194:2048_1400x0_80_0_0_5f50345c4ba1d10cbae3564604638e06.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_9d95a9d57e170eb4b99e3da6c51ef8da.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570088785_396:0:2444:2048_1400x0_80_0_0_17fa1a3c0f934da2df31c7dd7bb26a8a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В психиатрической больнице в Петербурге выявили случаи коронавируса

14:56 18.06.2020
258
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Случаи заражения COVID-19 выявили в психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"В связи с выявлением больных с коронавирусной инфекцией в учреждении проводятся противоэпидемические мероприятия", - сказала собеседница агентства, не уточнив число заболевших.
По ее словам, пациенты с коронавирусом переводятся в перепрофилированные стационары.
Больница Святого Николая Чудотворца – старейшая психиатрическая больница Петербурга. Она рассчитана на 900 коек. В больнице функционируют 18 отделений, из них шесть женских и шесть мужских, одно реабилитационное, четыре отделения принудительного лечения специализированного типа, отделение трудовой реабилитации и дневной стационар.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Аквапарк Золотой пляж в Анапе
Турагенты рассказали о просьбах, с которыми клиенты обращаются чаще всего
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров: Боррель не высказывал претензий к России из-за помощи с COVID-19
Вид на Берлин
Суд в Берлине получил материалы дела россиянина, обвиненного в убийстве
Новорожденный
На Украине ребенка назвали Зеленским
Бурый медведь
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
Чиханчин рассказал о сокращении вывода средств из России в Киргизию
Санкт-Петербург
В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 21,5 тысячи
Врач скорой помощи
На Сахалине рассказали о новых случаях коронавируса
Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
Раскрыты детали испытаний российской вакцины от коронавируса
Абдельхафиз Нофаль
Палестина надеется на конкретные итоги обсуждения в СБ ООН планов Израиля
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в республике
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Участник "Уральских пельменей" объяснил, почему защищал схиигумена Сергия
Виктор Бабарико
Адвокат рассказал о претенденте на пост президента Белоруссии Бабарико
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили дело из-за томоса об автокефалии
Тесты на COVID-19 в лаборатории
В Германии в многоэтажном жилом корпусе объявили карантин из-за COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния