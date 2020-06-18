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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573126828.html
В Алма-Ате оценили заполняемость инфекционных стационаров
Занятость мест в инфекционных больницах Алма-Аты в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией достигла 95%, сообщил в четверг главный... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:53
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алма-ата, казахстан, в мире

В Алма-Ате оценили заполняемость инфекционных стационаров

14:53 18.06.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 18 июн - РИА Новости. Занятость мест в инфекционных больницах Алма-Аты в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией достигла 95%, сообщил в четверг главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.
С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер. В четверг из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом власти решили, что в ближайшие выходные в столице республики и еще пяти городах, включая Алма-Ату, будут закрыты ТРЦ, рынки, пляжи и другие общественные места.
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"Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией (в городе - ред.) в целом напряженная. За последние две недели начиная с 3 июня регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе удвоилась. Наполняемость коек в инфекционных стационарах возросла до 95%", - сказал Бекшин на брифинге.
По его словам, если в марте случаи COVID-19 носили завозной характер, то в апреле и мае заболевших выявляли за счет активной диагностики, в том числе в уязвимых группах населения. В свою очередь в июне отмечается рост заболеваемости за счет обращений граждан в медучреждения и формирования очагов заражения в организациях.
Ранее руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Камалжан Надыров сообщал, что более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 проходят лечение в 10 клиниках. При этом, по его словам, в городе ощущается дефицит не только свободных коек, но и врачебных бригад, готовых работать с пациентами с COVID-19. Поэтому медорганизации вынуждены госпитализировать только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает со средней или тяжелой степенью тяжести.
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В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,8 тысячи. В Алма-Ате выявлены более 3,2 тысячи больных с коронавирусом и около тысячи бессимптомных носителей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлма-АтаКазахстанВ мире
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