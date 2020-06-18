В Алма-Ате оценили заполняемость инфекционных стационаров

АЛМА-АТА, 18 июн - РИА Новости. Занятость мест в инфекционных больницах Занятость мест в инфекционных больницах Алма-Аты в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией достигла 95%, сообщил в четверг главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Позднее началась поэтапная отмена ограничительных мер. В четверг из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом власти решили, что в ближайшие выходные в столице республики и еще пяти городах, включая Алма-Ату, будут закрыты ТРЦ, рынки, пляжи и другие общественные места.

"Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией (в городе - ред.) в целом напряженная. За последние две недели начиная с 3 июня регистрация заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе удвоилась. Наполняемость коек в инфекционных стационарах возросла до 95%", - сказал Бекшин на брифинге.

По его словам, если в марте случаи COVID-19 носили завозной характер, то в апреле и мае заболевших выявляли за счет активной диагностики, в том числе в уязвимых группах населения. В свою очередь в июне отмечается рост заболеваемости за счет обращений граждан в медучреждения и формирования очагов заражения в организациях.

Ранее руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Камалжан Надыров сообщал, что более 1,3 тысячи пациентов с COVID-19 проходят лечение в 10 клиниках. При этом, по его словам, в городе ощущается дефицит не только свободных коек, но и врачебных бригад, готовых работать с пациентами с COVID-19. Поэтому медорганизации вынуждены госпитализировать только тех пациентов с коронавирусной инфекцией, у которых заболевание протекает со средней или тяжелой степенью тяжести.

В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,8 тысячи. В Алма-Ате выявлены более 3,2 тысячи больных с коронавирусом и около тысячи бессимптомных носителей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.