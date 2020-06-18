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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573126481.html
Семь московских стационаров вернулись к стандартному режиму работы
Семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи, они... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:50
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Семь московских стационаров вернулись к стандартному режиму работы

14:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкСтационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом в Москве
Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи, они приняли уже более 1,8 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется. Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы десять городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тысяч коек. Семь из них уже приняли первых пациентов: в больнице имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, в госпиталь на Шаболовке, а также в госпиталь для ветеранов войн №1 уже поступили более 1,8 тысячи пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии", - сообщила вице-мэр.
Московская больница имени Виноградова: хроника борьбы с коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

Пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

Медицинские работники надевают средства индивидуальной защиты перед входом в красную зону в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

Врач готовит пациентку к процедуре компьютерной томографии легких в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

 Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова (справа) и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

Бейдж врача-терапевта городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19, Татьяны Лесных с надписью Я здесь ради Вас !
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

Пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

Пациент и медицинские работники в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Один из лечебных корпусов больницы имени Виноградова в апреле перепрофилировали, чтобы увеличить количество мест для больных коронавирусом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К каждой койке обеспечили подачу кислорода, реанимацию оснастили всем необходимым оборудованием.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Для оперативного обследования пациентов установили компьютерный томограф.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Медики признаются, что первые несколько суток борьбы с COVID-19 не забудут никогда.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Отделение очень скоро было заполнено, многие больные поступали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Врачам приходилось быстро принимать решения и в то же время осваивать защитные костюмы, в которых трудно не только двигаться, но даже думать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Обстановка в отделении все это время была близка к боевой.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 13

За месяц болезнь стала понятнее, доктора наработали практический опыт, нашли ответы на многие вопросы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 13

Главный врач ГКБ имени В. В. Вингорадова Ольга Шарапова и врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Чебоксаров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Случаев, когда человек из терапии повторно попадает в реанимацию, становится меньше.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Бейдж врача-терапевта больницы имени Виноградова с надписью "Я здесь ради Вас!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В среднем больные проводят в клинике 8—10 дней. Потом их или отправляют долечиваться домой, или переводят в специальные стационары-обсерваторы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На освободившиеся места тут же поступают новые пациенты.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
По ее словам, в ближайшее время еще три больницы – госпитали для ветеранов войн №2 и №3, а также больница имени Давыдовского – также начнут прием плановых пациентов, после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы.
"Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха", - уточнила вице-мэр.
По ее словам, госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.
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"Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук", - добавила Ракова.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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