Семь московских стационаров вернулись к стандартному режиму работы

Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом в Москве

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с Семь городских стационаров, ранее перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом , вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи, они приняли уже более 1,8 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется. Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы десять городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тысяч коек. Семь из них уже приняли первых пациентов: в больнице имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, №31, в госпиталь на Шаболовке, а также в госпиталь для ветеранов войн №1 уже поступили более 1,8 тысячи пациентов. В первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии", - сообщила вице-мэр.

По ее словам, в ближайшее время еще три больницы – госпитали для ветеранов войн №2 и №3, а также больница имени Давыдовского – также начнут прием плановых пациентов, после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы.

"Весь медицинский персонал клиник, вернувшихся к плановой работе, прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, и в будущем сотрудники будут проходить исследования на COVID-19 еженедельно. В соответствии с временным стандартом койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха", - уточнила вице-мэр.

По ее словам, госпитализация плановых пациентов проходит в условиях соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Потоки пациентов разделены – используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием пациентов осуществляется по записи с временным интервалом не менее 15 минут.

"Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов анализов на COVID-19. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день. Кроме того, для персонала и пациентов установлены дополнительные бесконтактные дозаторы и смесители с некистевым управлением для гигиены рук", - добавила Ракова.