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Моргулов провел телефонный разговор с послом Южной Кореи
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ ситуацию на Корейском полуострове с учетом последнего обострения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:50
ли сок пэ
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игорь моргулов
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ли сок пэ, северная корея, игорь моргулов, москва, кндр (северная корея), в мире

Моргулов провел телефонный разговор с послом Южной Кореи

14:50 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ ситуацию на Корейском полуострове с учетом последнего обострения межкорейских отношений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
По инициативе корейской стороны был организован телефонный разговор Моргулова и южнокорейского посла.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу. 16 июня 2020
17 июня, 05:42
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"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом последнего обострения межкорейских отношений, а также актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - сообщили в МИД РФ.
Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
16 июня, 14:39
Слуцкий прокомментировал обострение между КНДР и Южной Кореей
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Ли Сок ПэСеверная КореяИгорь МоргуловМоскваКНДР (Северная Корея)В мире
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