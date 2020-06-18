Моргулов провел телефонный разговор с послом Южной Кореи

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом последнего обострения межкорейских отношений, а также актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - сообщили в МИД РФ.

Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.