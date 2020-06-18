Моргулов провел телефонный разговор с послом Южной Кореи

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ ситуацию на Корейском полуострове с учетом последнего обострения межкорейских отношений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
По инициативе корейской стороны был организован телефонный разговор Моргулова и южнокорейского посла.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове с учетом последнего обострения межкорейских отношений, а также актуальным вопросам двусторонней повестки дня", - сообщили в МИД РФ.
Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.