В Кремле пока не ознакомились с книгой Джона Болтона

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с воспоминаниями бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию. Ведомство считает нужным согласовать ее с Белым домом на предмет наличия в ней секретных сведений.
"Мы пока не имели возможности ознакомиться с книгой Болтона", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к опубликованным выдержкам из книги политика, в частности, про переговоры президентов РФ и США.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на книгу пишет, что Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году решил, что нужно смягчить позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы. По словам Болтона, Трамп везде видел заговоры, им легко "манипулировали помощники из Белого дома и иностранные лидеры". В качестве примера он приводит разговор президента США с Путиным в мае 2019 года, когда, как говорится, в книге "Путин развернул "блестящую демонстрацию пропаганды в советском стиле". Болтон отмечает, что этот разговор "во многом убедил" Трампа и "стал причиной того, что позже он принял решение быть помягче с дополнительными санкциями против Венесуэлы", пишет газета.