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В Кремле пока не ознакомились с книгой Джона Болтона
В Кремле пока не ознакомились с воспоминаниями бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:37
россия
джон болтон
дональд трамп
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в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, джон болтон, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, венесуэла, сша, в мире

В Кремле пока не ознакомились с книгой Джона Болтона

14:37 18.06.2020
146
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с воспоминаниями бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию. Ведомство считает нужным согласовать ее с Белым домом на предмет наличия в ней секретных сведений.
"Мы пока не имели возможности ознакомиться с книгой Болтона", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к опубликованным выдержкам из книги политика, в частности, про переговоры президентов РФ и США.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на книгу пишет, что Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным в 2019 году решил, что нужно смягчить позицию в отношении дополнительных санкций против Венесуэлы. По словам Болтона, Трамп везде видел заговоры, им легко "манипулировали помощники из Белого дома и иностранные лидеры". В качестве примера он приводит разговор президента США с Путиным в мае 2019 года, когда, как говорится, в книге "Путин развернул "блестящую демонстрацию пропаганды в советском стиле". Болтон отмечает, что этот разговор "во многом убедил" Трампа и "стал причиной того, что позже он принял решение быть помягче с дополнительными санкциями против Венесуэлы", пишет газета.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
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РоссияДжон БолтонДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВенесуэлаСШАВ мире
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