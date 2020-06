В Кремле пока не ознакомились с книгой Джона Болтона

Ранее в ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий. Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию. Ведомство считает нужным согласовать ее с Белым домом на предмет наличия в ней секретных сведений.