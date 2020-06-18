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Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Западным партнерам Киева должно быть стыдно за своих украинских подопечных, что они избегают выполнения минских договоренностей по Донбассу, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:17
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ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донецкая народная республика
сергей лавров
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РИА Новости
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353
60
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, минск, оон, в мире

Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров

14:17 18.06.2020
1430
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Западным партнерам Киева должно быть стыдно за своих украинских подопечных, что они избегают выполнения минских договоренностей по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Слышим мы и заявления, в том числе с самого высокого уровня украинского руководства, что минские договоренности важны исключительно для того, чтобы сохранять санкции против РФ. Нашим западным коллегам, которые работают с Украиной и на словах подтверждают безальтернативность минских соглашений, должно быть стыдно за таких своих подопечных", - сказал Лавров на брифинге в Белграде.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:04
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
"Мы не раз отправляли соответствующие сигналы, и в международные структуры - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и в адрес ряда европейских столиц, прежде всего, в Берлин и Париж... Сигналы о необходимости вразумить киевских представителей, чтобы они перестали манкировать своими обязанностями и отлынивать от требований Совбеза ООН", - добавил глава МИД РФ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
4650002
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНМинскООНВ мире
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