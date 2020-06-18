https://ria.ru/20200618/1573124112.html
Западу должно быть стыдно за киевских подопечных, считает Лавров
Западным партнерам Киева должно быть стыдно за своих украинских подопечных, что они избегают выполнения минских договоренностей по Донбассу, заявил глава МИД РФ РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:17
2020-06-18T14:17
россия
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донецкая народная республика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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https://ria.ru/20200618/1573123228.html
россия
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минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, донецкая народная республика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, минск, оон, в мире