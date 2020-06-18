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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:09
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

14:09 18.06.2020
784
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТемпература 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
Температура 31 градус на табло на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
В Москве предупреждение об очень высокой температуре действует до 19 часов 19 июня, в области - до 22 часов 19 июня. Предупреждение о грозе действует в Москве и Подмосковье до 22 часов 19 июня.
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой в Москве
Вчера, 13:00
Московские дороги из-за жары поливают каждые три часа
100201
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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