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Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не подходит для должности главы государства. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T14:02
джон болтон
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РИА Новости
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353
60
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джон болтон, дональд трамп, сша, в мире

Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента

14:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не подходит для должности главы государства.
"Я не думаю, что он подходит для должности президента. Я не думаю, что у него есть компетентность выполнять эту работу", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News, отрывки из которого были опубликованы в четверг.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь США Майк Помпео
Вчера, 11:48
WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
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Джон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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