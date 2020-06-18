Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп не подходит для должности главы государства.
"Я не думаю, что он подходит для должности президента. Я не думаю, что у него есть компетентность выполнять эту работу", - сказал Болтон в интервью телеканалу ABC News, отрывки из которого были опубликованы в четверг.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась после того, как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.