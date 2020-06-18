Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573122672.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 200
Семнадцать новых зараженный COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, с момента вспышки в стране заболели 31 200 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
евросоюз
великобритания
швейцария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
великобритания
швейцария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1400x0_80_0_0_61a83fa8ca49e79a37fef36d7dbdf784.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_e4899611eb81f44d3bc23b7cc365cd94.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_365:0:2413:2048_1400x0_80_0_0_3fb91490d68e0938afda16785dd5fb54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, евросоюз, великобритания, швейцария, в мире

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 200

13:58 18.06.2020
172
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Семнадцать новых зараженный COVID-19 выявлено в Швейцарии за сутки, с момента вспышки в стране заболели 31 200 человек, заявили в четверг в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 18 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 17 новых заражений (37 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 31 200 человек, всего скончалось 1678 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Всего с начала эпидемии было проведено 485 948 тестов на выявление COVID-19. Вирус был найден в 8% случаев.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек. Третья фаза стартовала 6 июня. Разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открылись бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открыла границы для граждан Евросоюза, ЕАСТ и Великобритании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
Рекомендуем
Туристы на торговой улице в центре Бодрума
Выяснилось, чего будут бояться в путешествиях туристы после пандемии
Линия по производству твердых таблеток
ВОЗ оценит эффективность используемых при ВИЧ лекарств для борьбы с COVID
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19
Поезд Московского центрального диаметра
Пассажиропоток на МЦД вырос на почти на 35% после снятия самоизоляции
Мониторинг ситуации с пятном неизвестного происхождения в акватории Умбозера в Мурманской области
ПДК алюминия в реке возле Умбозера в Заполярье превышена почти в 70 раз
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Болтон заявил, что Трамп не подходит для должности президента
Пациент с коронавирусом переведенный из больницы в дом престарелых в Брюсселе
За сутки в Бельгии выявили 104 случая заболевания COVID-19
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Москва выступает против попыток пересмотра дейтонских соглашений
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Берлин надеется на успех венских переговоров по контролю над вооружениями
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 56,6 тысячи
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили перспективы отмены санкций против России
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения на техникум
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
В Великобритании еще 135 человек умерли от коронавируса
Певица Вера Линн
"Любимица армии" певица Вера Линн скончалась в возрасте 103 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
Лента новостейМолния