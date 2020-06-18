В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19

"В результате тестирования было подтверждено, что у двух сотрудников кабинета министров есть коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Для определения круга лиц, контактировавших с инфицированными, ведется эпидемиологическое расследование.