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Распространение нового коронавируса
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В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19
Два сотрудника кабмина Узбекистана получили положительный тест на коронавирус, проводится эпидемиологическое расследование, сообщает в четверг оперативный штаб... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:55
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коронавирус covid-19, коронавирусы, шавкат мирзиеев, здоровье - общество, воз, ташкент, узбекистан, в мире

В правительстве Узбекистана выявили двух заболевших COVID-19

13:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ТАШКЕНТ, 18 июн - РИА Новости. Два сотрудника кабмина Узбекистана получили положительный тест на коронавирус, проводится эпидемиологическое расследование, сообщает в четверг оперативный штаб при кабмине страны.
Число зарегистрированных случаев коронавируса в стране выросло до 5697, 19 пациентов скончались, 4131 выздоровел. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с COVID-19 в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
"В результате тестирования было подтверждено, что у двух сотрудников кабинета министров есть коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Для определения круга лиц, контактировавших с инфицированными, ведется эпидемиологическое расследование.
В пресс-службе правительства РИА Новости уточнили, что кабмин работает в прежнем режиме. "Коронавирус в бессимптомной форме был выявлен у двух человек после очередного тестирования сотрудников аппарата правительства", - добавил представитель кабмина.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыШавкат МирзиеевЗдоровье - ОбществоВОЗТашкентУзбекистанВ мире
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