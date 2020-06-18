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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предупредил об административной и уголовной ответственности за попытку повторного голосования... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:55
голосование по поправкам в конституцию
совет федерации рф
андрей климов
политика
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353
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совет федерации рф, андрей климов, политика

В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование

13:55 18.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предупредил об административной и уголовной ответственности за попытку повторного голосования по поправкам в конституцию.
"Мы внесли поправки в российское законодательство с учетом того, что есть электронное голосование и обычное остается", - сказал Климов в четверг в ходе онлайн-конференции с соотечественниками, в ходе которой обсуждалась организация голосования по Конституции РФ.
Сотрудник типографии берет пачку напечатанных бюллетеней для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 13:25Голосование по поправкам в Конституцию
За рубежом начали работу участковые комиссии для голосования по поправкам
По его словам, попытка проверить, как работает система голосования, "чревата".
"То есть, если гражданин, например, пытается дважды проголосовать электронно или он же проголосовал электронно и затем пошел на участок - это административное наказание. Если он совершил такую попытку дважды - это уже уголовное. Если группой лиц - тогда еще больше", - сказал законодатель.
В этом контексте он призвал не испытывать систему голосования на надежность. Климов отметил, что такой "эксперимент" обойдется гражданину как минимум в 30 тысяч рублей. "Система его (повторный голос - ред.) все равно отторгнет, а потом человек приедет на Родину и увидит, что он фигурант то ли административного, то ли уголовного дела", - заключил сенатор.
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Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФАндрей КлимовПолитика
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