В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование

"Мы внесли поправки в российское законодательство с учетом того, что есть электронное голосование и обычное остается", - сказал Климов в четверг в ходе онлайн-конференции с соотечественниками, в ходе которой обсуждалась организация голосования по Конституции РФ.

"То есть, если гражданин, например, пытается дважды проголосовать электронно или он же проголосовал электронно и затем пошел на участок - это административное наказание. Если он совершил такую попытку дважды - это уже уголовное. Если группой лиц - тогда еще больше", - сказал законодатель.

В этом контексте он призвал не испытывать систему голосования на надежность. Климов отметил, что такой "эксперимент" обойдется гражданину как минимум в 30 тысяч рублей. "Система его (повторный голос - ред.) все равно отторгнет, а потом человек приедет на Родину и увидит, что он фигурант то ли административного, то ли уголовного дела", - заключил сенатор.