https://ria.ru/20200618/1573122262.html
В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения на техникум
Юноша из столицы Бурятии Улан-Удэ планировал массовое убийство в одном из техникумов, для чего в ходе испытаний взорвал минимум 15 бомб, сообщает в четверг СК... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:52
2020-06-18T14:11
керчь
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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керчь
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, сахалин, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Юноша из столицы Бурятии Улан-Удэ
планировал массовое убийство в одном из техникумов, для чего в ходе испытаний взорвал минимум 15 бомб, сообщает в четверг СК
РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 года "после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей" на эту тему. В последние годы подобные преступления, как совершенные, так и предотвращенные, прочно вошли в информационную повестку России.
Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и "огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств.
"Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека", - отмечают в СК РФ.
Почему юноша выбрал в качестве цели указанный техникум, неясно, более того, из релиза следует, что он там даже не учился, а только "предпринял попытку поступить и под видом абитуриента несколько раз посещал".
Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва бомб. После этого его задержали.
Итого молодому человеку вменяется 18 преступных эпизодов: в частности, по статьям об изготовлении взрывчатых веществ и приготовлении к убийству двух и более лиц.
Только за последние месяцы вооруженные нападения подростков на собственные школы и училища предотвращены в Волгограде
, Тюменской области
, Красноярске
, на Сахалине
, в Саратове
, Керчи
и других городах.