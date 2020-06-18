В Улан-Удэ завершили следствие по делу о подготовке нападения на техникум

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Юноша из столицы Бурятии Юноша из столицы Бурятии Улан-Удэ планировал массовое убийство в одном из техникумов, для чего в ходе испытаний взорвал минимум 15 бомб, сообщает в четверг СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.

Подготовку массового убийства молодой человек начал в ноябре 2018 года "после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей" на эту тему. В последние годы подобные преступления, как совершенные, так и предотвращенные, прочно вошли в информационную повестку России.

Целью молодой человек выбрал один из техникумов Улан-Удэ, а в качестве оружия решил использовать радиоуправляемые бомбы и "огнестрел". В течение следующего года, готовясь к преступлению, он изготовил и взорвал не менее 15 взрывных устройств.

"Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Это не остановило молодого человека", - отмечают в СК РФ.

Почему юноша выбрал в качестве цели указанный техникум, неясно, более того, из релиза следует, что он там даже не учился, а только "предпринял попытку поступить и под видом абитуриента несколько раз посещал".

Кроме того, он купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски и дистанционные пульты для подрыва бомб. После этого его задержали.