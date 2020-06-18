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Умер актер Олег Борецкий
Актер и режиссер Олег Борецкий умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил в фейсбуке кинокритик Вячеслав Шмыров. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T15:39
олег борецкий
россия
шоу-бизнес
общество
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Пенсионная реформа в действии: Каждый день нам сообщают,об умерших знаменитостях, А кто НАС,простых смертных считал– где она продолжительность жизни??? но Скворцова с пеной у рта утверждала,о её продолжительности. Предлагаю:– Всех умерших до пенсии,хоронить за счёт Скворцовой, дабы развеять иллюзию, о её продолжительности в стране!!
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5
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573118818_10:0:1089:607_1400x0_80_0_0_e5fda69c8b8f3b22af0a1dc3ba4592fe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
олег борецкий, россия, шоу-бизнес, общество

Умер актер Олег Борецкий

13:48 18.06.2020 (обновлено: 15:39 18.06.2020)
67025
© Форвард-фильм (2009)Кадр из сериала "Из жизни капитана Черняева"
Кадр из сериала Из жизни капитана Черняева
© Форвард-фильм (2009)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Олег Борецкий умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил в фейсбуке кинокритик Вячеслав Шмыров.
Отмечается, что Борецкий скончался 13 июня, однако известно об этом стало позже. Причина смерти артиста не называется.
По словам Шмырова, он давно не виделся с Борецким и тот остался для него "человеком из девяностых".
"Из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе. Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже", — написал кинокритик.
Борецкий известен по ролям в сериалах "Внимание! Всем постам…", "За день до…" и "Из жизни капитана Черняева". Кроме того, в качестве режиссера он снял сериал "Судебная колонка".
9410216650
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Олег БорецкийРоссияШоу-бизнесОбщество
Популярные комментарии
Пенсионная реформа в действии: Каждый день нам сообщают,об умерших знаменитостях, А кто НАС,простых смертных считал– где она продолжительность жизни??? но Скворцова с пеной у рта утверждала,о её продолжительности. Предлагаю:– Всех умерших до пенсии,хоронить за счёт Скворцовой, дабы развеять иллюзию, о её продолжительности в стране!!
18 июня, 15:54
Robin Bobin
30211010
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