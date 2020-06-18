Умер актер Олег Борецкий

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Актер и режиссер Олег Борецкий умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщил в фейсбуке кинокритик Вячеслав Шмыров.

Отмечается, что Борецкий скончался 13 июня, однако известно об этом стало позже. Причина смерти артиста не называется.

По словам Шмырова, он давно не виделся с Борецким и тот остался для него "человеком из девяностых".

"Из-за обстоятельств последующего времени этому поколению не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе. Актеру и кинорежиссеру Олегу Борецкому, к сожалению, тоже", — написал кинокритик.