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Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич
Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград заявил, что для любого решения по вопросу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:46
небойша стефанович
александр вучич
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353
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небойша стефанович, александр вучич, сергей лавров, совет безопасности оон, москва, сербия, косово, вашингтон (город), в мире

Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич

13:46 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград заявил, что для любого решения по вопросу самопровозглашенной Республики Косово нужно согласие России.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым после пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
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"Одна вещь ясна - если бы когда-либо каким-либо образом дойдет до любого решения по Косово, для любого решения нужно будет согласие РФ, из-за Совбеза ООН и из-за того, что мы не хотим, чтобы со всеми другими проконсультировались, а с Россией - нет", - заявил Вучич после разговора с Лавровым.
Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Приштины, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.
Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге, как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет в виду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 12:57
Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии
1310022
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Небойша СтефановичАлександр ВучичСергей ЛавровСовет Безопасности ООНМоскваСербияКосовоВашингтон (город)В мире
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