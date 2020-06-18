Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич

БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград заявил, что для любого решения по вопросу самопровозглашенной Республики Косово нужно согласие России.
Лавров находится в четверг в Сербии с первым после пандемии COVID-19 зарубежным визитом. В программе пребывания встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем, патриархом Сербским Иринеем и главой МВД Небойшей Стефановичем.
"Одна вещь ясна - если бы когда-либо каким-либо образом дойдет до любого решения по Косово, для любого решения нужно будет согласие РФ, из-за Совбеза ООН и из-за того, что мы не хотим, чтобы со всеми другими проконсультировались, а с Россией - нет", - заявил Вучич после разговора с Лавровым.
Лавров ранее рассказал, что во время визита намерен обсудить с руководством страны проблему отношений Белграда и Приштины, в том числе и последнее предложение Белого дома провести в Вашингтоне встречу лидеров Сербии и Косово 27 июня.
Он отметил, что Москва примет любой вариант косовского урегулирования, с которым согласится Белград, однако не хотелось бы, чтобы его договоренности с Косово оставались на бумаге, как и предыдущие. Министр пояснил, что он имеет в виду договоренности более чем пятилетней давности о создании сообщества сербских муниципалитетов в Косово, а также договоренности о начале судебного процесса над боевиками Освободительной армии Косово по обвинениям в торговле человеческими органами.