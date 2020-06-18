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ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области
Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на выборы главы региона, которые пройдут 13... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:42
александр дрозденко
единая россия
ленинградская область
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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александр дрозденко, единая россия, ленинградская область, политика

ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области

13:42 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на выборы главы региона, которые пройдут 13 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Кандидатом "Единой России" для участия в выборах губернатора Ленинградской области избран Александр Дрозденко", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, кандидатура Дрозденко была выбрана в ходе тайного голосования на XXIX конференции регионального отделения партии в Волхове.
Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области назначили дату выборов губернатора на 13 сентября.
В декабре Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависеть от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ. Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года, он работает в этой должности с 2012 года.
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