ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на выборы главы региона, которые пройдут 13 сентября, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Кандидатом "Единой России" для участия в выборах губернатора Ленинградской области избран Александр Дрозденко", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, кандидатура Дрозденко была выбрана в ходе тайного голосования на XXIX конференции регионального отделения партии в Волхове.
Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области назначили дату выборов губернатора на 13 сентября.
В декабре Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависеть от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ. Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года, он работает в этой должности с 2012 года.