ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области

В декабре Дрозденко заявил, что его решение об участии в выборах главы региона в 2020 году будет зависеть от оценки его работы жителями Ленобласти и президентом РФ. Срок полномочий Дрозденко на посту губернатора Ленинградской области истекает в сентябре 2020 года, он работает в этой должности с 2012 года.