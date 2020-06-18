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У вице-премьера Казахстана выявили коронавирус
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекает бессимптомно. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нурлан нигматулин
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здоровье - общество
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воз
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, нурлан нигматулин, коронавирусы, здоровье - общество, нурсултан назарбаев, воз, казахстан, в мире

У вице-премьера Казахстана выявили коронавирус

13:37 18.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Премьер-министра Республики КазахстанЗаместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов
Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов
© Фото : Пресс-служба Премьер-министра Республики Казахстан
АЛМА-АТА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекает бессимптомно.
В четверг пресс-служба 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. К настоящему времени COVID-19 также диагностирован у министра здравоохранения Елжана Биртанова, спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина, депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и пресс-секретаря президента Берика Курмангали.
"Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе", - отметил Тугжанов.
В обращении к казахстанцам вице-премьер призвал всех соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены.
В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,8 тысячи.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нурлан НигматулинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНурсултан НазарбаевВОЗКазахстанВ мире
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