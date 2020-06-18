У вице-премьера Казахстана выявили коронавирус

"Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе", - отметил Тугжанов.