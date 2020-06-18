У вице-премьера Казахстана выявили коронавирус

АЛМА-АТА, 18 июн - РИА Новости. Заместитель премьера Казахстана Ералы Тугжанов сообщил на своей странице в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию, болезнь протекает бессимптомно.
В четверг пресс-служба 79-летнего экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщила, что его последний тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. К настоящему времени COVID-19 также диагностирован у министра здравоохранения Елжана Биртанова, спикера мажилиса (нижней палаты) парламента Нурлана Нигматулина, депутата мажилиса Бекболата Тлеухана и пресс-секретаря президента Берика Курмангали.
"Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе", - отметил Тугжанов.
В обращении к казахстанцам вице-премьер призвал всех соблюдать меры безопасности - носить маски, применять антисептик, постоянно мыть руки и соблюдать правила гигиены.
В Казахстане подтверждены более 15,8 тысячи случаев коронавируса, более 9,9 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 100 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 6,8 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
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