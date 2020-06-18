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Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:43
следственный комитет россии (ск рф)
омск
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573059374.html
Всегда поражали люди, которые ради женщины готовы себе жизнь сломать. Жизнь всего одна, зачем всё под откос пускать за за женщины - не ясно. Ну изменила жена, значит были проблемы какие-то, надо их либо решать, либо искать другую девушку, какие проблемы то. А так, он теперь если и выйдет из тюрьмы, то уже стариком, но зато отомстил))) Вышел бы на улицу, давно бы уже девушку нашел бы и жил спокойно, но когда мозгов нет в голове, то в жизни сразу очень много проблем появляется))
117
Начал читать твой пост, думал ты про убитого таксиста пишешь, а ты оказывается мужа-ревнивца имел в виду. Правильно так: "Всегда поражали люди, которые ради женщины готовы себе жизнь сломать. Жизнь всего одна, зачем всё под откос пускать за за женщины - не ясно. Если бы не полез этот таксист спать с чужой женой, щас был бы живой. А так в могиле лежит."
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омск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), омск, происшествия

Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

13:35 18.06.2020 (обновлено: 16:43 18.06.2020)
23397
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ОМСК, 18 июн — РИА Новости. Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК.
По данным СУ СК по Омской области, в среду 17 июня в 6:15 по местному времени жильцы дома на улице Молодогвардейской в Омске стали свидетелями жестокой сцены убийства и вызвали сотрудников полиции.
"Подозреваемый, узнав об измене своей супруги год назад, в три часа ночи, взяв два ножа и топор, приехал к дому, где проживал 29-летний соперник, и стал поджидать его. Когда в 6:00 утра молодой человек, работающий таксистом, подъехал к дому, подозреваемый напал на него и около подъезда нанес ножами множество ранений, не совместимых с жизнью", — сообщили журналистам в пресс-службе.
После убийства ревнивец, по данным следователей, пытался скрыться с места преступления на своей иномарке Honda, но застрял в кювете. Тогда он поджег автомобиль, а сам, пробежав, перелез через забор одного из частных домов на улице 3-я Путевая, где спрятался в гараже. Там его обнаружили патрульные полицейские, которые преследовали мужчину. Задержанный, 35-летний житель Омска, на оперативных кадрах УМВД по Омской области пояснил причину жестокого нападения.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 июня, 13:21
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"Переписку в WhatsApp прочитал в ее телефоне. (Оружие взял. — Прим. ред.) не сразу, жена сказала, где он (таксист. — Прим. ред.) живет. (Жену бил. — Прим. ред.) было дело, да", — рассказал омич в отделе полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России ("Убийство"), задержанного поместили в изолятор, следователи ищут два ножа, которые мужчина выкинул при побеге с места преступления.
251714299827
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Следственный комитет России (СК РФ)ОмскПроисшествия
Популярные комментарии
Всегда поражали люди, которые ради женщины готовы себе жизнь сломать. Жизнь всего одна, зачем всё под откос пускать за за женщины - не ясно. Ну изменила жена, значит были проблемы какие-то, надо их либо решать, либо искать другую девушку, какие проблемы то. А так, он теперь если и выйдет из тюрьмы, то уже стариком, но зато отомстил))) Вышел бы на улицу, давно бы уже девушку нашел бы и жил спокойно, но когда мозгов нет в голове, то в жизни сразу очень много проблем появляется))
18 июня, 13:40
Константин Е
10440207
Начал читать твой пост, думал ты про убитого таксиста пишешь, а ты оказывается мужа-ревнивца имел в виду. Правильно так: "Всегда поражали люди, которые ради женщины готовы себе жизнь сломать. Жизнь всего одна, зачем всё под откос пускать за за женщины - не ясно. Если бы не полез этот таксист спать с чужой женой, щас был бы живой. А так в могиле лежит."
18 июня, 17:56
СССергей Смирнов
901001
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