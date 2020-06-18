Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей

ОМСК, 18 июн — РИА Новости. Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе Следственного управления Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК

По данным СУ СК по Омской области , в среду 17 июня в 6:15 по местному времени жильцы дома на улице Молодогвардейской в Омске стали свидетелями жестокой сцены убийства и вызвали сотрудников полиции.

"Подозреваемый, узнав об измене своей супруги год назад, в три часа ночи, взяв два ножа и топор, приехал к дому, где проживал 29-летний соперник, и стал поджидать его. Когда в 6:00 утра молодой человек, работающий таксистом, подъехал к дому, подозреваемый напал на него и около подъезда нанес ножами множество ранений, не совместимых с жизнью", — сообщили журналистам в пресс-службе.

После убийства ревнивец, по данным следователей, пытался скрыться с места преступления на своей иномарке Honda, но застрял в кювете. Тогда он поджег автомобиль, а сам, пробежав, перелез через забор одного из частных домов на улице 3-я Путевая, где спрятался в гараже. Там его обнаружили патрульные полицейские, которые преследовали мужчину. Задержанный, 35-летний житель Омска, на оперативных кадрах УМВД по Омской области пояснил причину жестокого нападения.

"Переписку в WhatsApp прочитал в ее телефоне. (Оружие взял. — Прим. ред.) не сразу, жена сказала, где он (таксист. — Прим. ред.) живет. (Жену бил. — Прим. ред.) было дело, да", — рассказал омич в отделе полиции.