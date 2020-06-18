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В Кремле пока не ознакомились со списком самых коррупционных регионов
В Кремле еще не успели ознакомиться со списком коррупционных регионов России, составленным Генпрокуратурой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:31
игорь краснов
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
севастополь
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санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
игорь краснов, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, севастополь, алтайский край, санкт-петербург, общество

В Кремле пока не ознакомились со списком самых коррупционных регионов

13:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле еще не успели ознакомиться со списком коррупционных регионов России, составленным Генпрокуратурой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Игоря Краснова, который имеется в распоряжении агентства, сообщили о том, что ведомство составило список самых коррупционных регионов России.
Здание Генеральной прокуратуры России
Вчера, 09:56
Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей
"Вы знаете, мы пока еще не имели возможности ознакомиться с этим документом, на основе каких критериев, поэтому я считаю преждевременным давать какие-то комментарии в данном случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как этот рейтинг скажется на оценке деятельности губернаторов.
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Вчера, 09:38
Генпрокурор рассказал об успехах борьбы с коррупцией
В десятку регионов с высоким уровнем коррупции Генпрокуратура включила Мордовию, Чувашию, Камчатку, Архангельскую, Брянскую, Магаданскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую и Тюменскую области. Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.
Наименьший уровень коррупции, согласно докладу, наблюдается в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.
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Игорь КрасновЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковСевастопольАлтайский крайСанкт-ПетербургОбщество
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