В Кремле пока не ознакомились со списком самых коррупционных регионов

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле еще не успели ознакомиться со списком коррупционных регионов России, составленным В Кремле еще не успели ознакомиться со списком коррупционных регионов России, составленным Генпрокуратурой , сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В четверг РИА Новости со ссылкой на доклад генпрокурора РФ Игоря Краснова , который имеется в распоряжении агентства, сообщили о том, что ведомство составило список самых коррупционных регионов России.

"Вы знаете, мы пока еще не имели возможности ознакомиться с этим документом, на основе каких критериев, поэтому я считаю преждевременным давать какие-то комментарии в данном случае", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как этот рейтинг скажется на оценке деятельности губернаторов.

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".