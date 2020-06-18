Власти рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП с автобусом в Туле

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Туле остаются в больнице, их состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.

Накануне при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле, по данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое были в тяжелом состоянии. По факту ДТП СУСК по региону начало доследственную проверку, следователи полагают, что водитель автобуса не справился с управлением.

"В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи находятся двое пострадавших в состоянии средней тяжести. Семь человек после оказания медицинской помощи вчера были отпущены домой", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, еще два человека обратились к медикам за помощью. Один из них отказался от госпитализации после аварии, а второй обратился за помощью самостоятельно и лечится амбулаторно.