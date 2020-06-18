https://ria.ru/20200618/1573120409.html
Власти рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП с автобусом в Туле
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Туле остаются в больнице, их состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:31
2020-06-18T13:31
тула
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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тула, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости.
Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Туле
остаются в больнице, их состояние врачи оценивают как средней тяжести, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.
Накануне при столкновении автобуса с опорой железнодорожного моста на Алексинском шоссе в Туле, по данным тульского центра медицины катастроф, пострадали девять человек, из них двое были в тяжелом состоянии. По факту ДТП СУСК по региону начало доследственную проверку, следователи полагают, что водитель автобуса не справился с управлением.
"В Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи находятся двое пострадавших в состоянии средней тяжести. Семь человек после оказания медицинской помощи вчера были отпущены домой", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, еще два человека обратились к медикам за помощью. Один из них отказался от госпитализации после аварии, а второй обратился за помощью самостоятельно и лечится амбулаторно.
Инцидентом заинтересовалась прокуратура. Как сообщается на сайте регионального надзорного ведомства, прокуроры проверяют соблюдение законодательства, регламентирующего перевозку пассажиров в ООО "Междугородние и городские перевозки" "Тулатранс".