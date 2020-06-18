https://ria.ru/20200618/1573120152.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1108
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1108, сообщается в четверг на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:28
2020-06-18T13:28
распространение нового коронавируса
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире