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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573120152.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1108
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1108, сообщается в четверг на сайте Центра контроля и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:28
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1108

13:28 18.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 18 июн – РИА Новости. Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявлены в Латвии за сутки, общее число заболевших составило 1108, сообщается в четверг на сайте Центра контроля и профилактики заболеваний.
"За последние сутки в Латвии сделаны 1911 тестов на COVID-19, выявлены четыре новых случая заболевания, 28 человек выздоровели", - говорится в сообщении центра.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии проведены 133 557 тестов, коронавирус выявлен у 1108 человек, умерли 30 пациентов.
За минувшие сутки госпитализирован один заболевший с COVID-19. В больницах лечатся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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