В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1108

"За последние сутки в Латвии сделаны 1911 тестов на COVID-19, выявлены четыре новых случая заболевания, 28 человек выздоровели", - говорится в сообщении центра.

За минувшие сутки госпитализирован один заболевший с COVID-19. В больницах лечатся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.