Американские санкции против Китая выглядят нелепо, заявили в Госдуме

По ее мнению, санкции являются продолжением торговой войны против КНР, и основной мотив в данном случае - не защита этнических уйгуров, а исключительно экономические и геополитические интересы США.

Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.