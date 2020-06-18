Американские санкции против Китая выглядят нелепо, заявили в Госдуме

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Американские санкции против чиновников КНР за притеснение уйгуров выглядят особенно нелепо на фоне межрасовых конфликтов в США, введенные против Китая рестрикции призваны продолжить торговую войну, а не защитить нацменьшинства, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о защите прав уйгуров в Китае, который предусматривает введение санкций в отношении китайских чиновников, сообщает пресс-служба Белого дома.
Как считает Панина, подобная практика является еще одним фактом вмешательства США во внутренние дела других государств.
"Однако на фоне продолжающихся межрасовых конфликтов и беспорядков в США обвинения Вашингтона в адрес Пекина в преследовании национальных меньшинств выглядят особенно нелепо и комично", - сказала депутат.
По ее мнению, санкции являются продолжением торговой войны против КНР, и основной мотив в данном случае - не защита этнических уйгуров, а исключительно экономические и геополитические интересы США.
Западные страны и различные гуманитарные организации часто критикуют действия китайских властей в отношении мусульманского населения Синьцзяна, на что официальный Пекин отвечает, что в "центрах по перевоспитанию" уйгуры получают необходимые им новые навыки, чтобы найти хорошую работу и не подвергаться влиянию радикального фундаментализма.