https://ria.ru/20200618/1573118712.html
В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО
Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:08
2020-06-18T13:08
россия
нато
дмитрий песков
европа
йенс столтенберг
в мире
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1
россия
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий песков, европа, йенс столтенберг, в мире