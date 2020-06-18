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В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО
Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:08
россия
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дмитрий песков
европа
йенс столтенберг
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, нато, дмитрий песков, европа, йенс столтенберг, в мире

В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО

13:08 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Кремль внимательно наблюдает за действиями НАТО, тенденция приближения альянса к границам России продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Конечно, для нас является приоритетом тщательный мониторинг всех действий Североатлантического альянса, с учетом того, что тенденция к приближению НАТО к нашим границам, к сожалению, продолжается, и также принятие всех необходимых мер для обеспечения безопасности Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, что думают в Кремле по поводу заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга об отказе альянса от размещения резервных ракет с ядерными боеголовками в Европе.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Вчера, 12:39Акценты
Полураспад НАТО. Почему альянс боится "похоронной" четырехлетки Трампа?Нынешний президент США может развалить НАТО, если у него будет еще четыре года в запасе, считают эксперты. Во всяком случае, положение Германии в альянсе уже шатко.
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РоссияНАТОДмитрий ПесковЕвропаЙенс СтолтенбергВ мире
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