Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил кризис в отношениях с КНДР

"Сегодня во второй половине дня состоялось заседание СНБ под председательством начальника Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна. Постоянные члены СНБ обсудили ситуацию с КНДР в последнее время, а в особенности проверили готовность наших войск противостоять и наблюдать (за КНДР – ред.). Постоянные члены еще раз подтвердили позицию, что необходимо соблюдать межкорейские договоренности, и решили продолжать усилия по противостоянию повышению напряженности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении администрации президента РК.