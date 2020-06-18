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Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил кризис в отношениях с КНДР
Высшие должностные лица Службы безопасности Южной Кореи провели в четверг очередное заседание Совета национальной безопасности (СНБ), в ходе которого обсудили... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:02
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северная корея, южная корея, кндр (северная корея), в мире

Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил кризис в отношениях с КНДР

13:02 18.06.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСеул
Сеул
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Сеул. Архивное фото
СЕУЛ, 18 июн – РИА Новости. Высшие должностные лица Службы безопасности Южной Кореи провели в четверг очередное заседание Совета национальной безопасности (СНБ), в ходе которого обсудили нынешний кризис в отношениях с КНДР и готовность войск страны к провокациям с северокорейской стороны, сообщила президентская администрация РК.
"Сегодня во второй половине дня состоялось заседание СНБ под председательством начальника Управления национальной безопасности при президенте РК Чон Ый Ёна. Постоянные члены СНБ обсудили ситуацию с КНДР в последнее время, а в особенности проверили готовность наших войск противостоять и наблюдать (за КНДР – ред.). Постоянные члены еще раз подтвердили позицию, что необходимо соблюдать межкорейские договоренности, и решили продолжать усилия по противостоянию повышению напряженности на Корейском полуострове", - говорится в сообщении администрации президента РК.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу,
Вчера, 07:53
КНДР возвращает персонал на сторожевые посты в демилитаризованной зоне
Ранее СНБ уже собирался во вторник под председательством Чон Ый Ёна. Тогда члены СНБ также обсудили ситуацию с КНДР и уничтожение ею в тот же день межкорейского координационного бюро в совместном промышленном комплексе Кэсон в Северной Корее.
Межкорейские отношения обострились, когда 16 июня Северная Корея взорвала совместный офис связи в промышленном комплексе Кэсон недалеко от межкорейской границы. До этого северокорейская сторона не раз угрожала снести офис, и даже выйти из военного соглашения с РК, если Юг не прекратит отправку активистами на территорию КНДР пропагандистских материалов. Несмотря на обещание южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Сеул заявил, что вина за все последствия эскалации лежит на КНДР, но свои планы бороться с отправителями листовок пока не отменил.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
17 июня, 13:07
Россия призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности, заявил Лавров
Генштаб КНДР 17 июня заявил, что рассматривает план введения войск в пограничные районы и возобновления там военных учений. В туристической зоне Кымгансан и промышленной зоне Кэсон будут развернуты подразделения уровня полка и огневые части. Кроме того, КНДР обещала вновь вернуть служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне. Подразделения оттуда были выведены, а часть оборудования демонтирована в соответствии с военным соглашением Севера и Юга от сентября 2018 года.
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