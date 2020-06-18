Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573118175.html
Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин в четверг проведет несколько встреч, публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:28
юрий чиханчин
дмитрий песков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9143de2e8d0409e70b722d55c1c14338.jpg
https://ria.ru/20200617/1573069933.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9143de2e8d0409e70b722d55c1c14338.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_b58ef797248912fe2c66e3589157b6ef.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573005902_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_1c8e0b190ba0319482f7175da15a508c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий чиханчин, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, политика

Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга

13:01 18.06.2020 (обновлено: 13:28 18.06.2020)
95
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет несколько встреч, публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент сегодня продолжает в Кремле работать, у него несколько встреч. Из них (одна) будет публичной - выслушает очередной доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Чиханчина", - рассказал Песков журналистам о рабочем графике президента в четверг.
По его словам, Путин традиционно выслушивает доклад от главы Росфинмониторинга. Также Песков отметил, что в этом году мониторится ситуация в расходовании бюджетных средств, в частности, при реализации нацпроектов. В этом году также расходуются средства на борьбу с распространением коронавируса, и это станет дополнительной нагрузкой на ведомство Чиханчина.
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
17 июня, 15:34Распространение нового коронавируса
Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
320001
Обсудить 0
Юрий ЧиханчинДмитрий ПесковФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
В Кремле не исключили возможность обращения Путина перед голосованием
Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Путин встретится с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Александр Дрозденко
ЕР выдвинула кандидатуру Дрозденко на выборы главы Ленинградской области
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
В Совфеде предупредили об ответственности за повторное голосование
Здание Государственной Думы РФ
ЦИК рассмотрит вопрос о назначении довыборов в Госдуму
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
ЦИК пообещал не допустить агитации в помещениях для голосования
Андрей Клишас
Клишас объяснил наличие фейков о голосовании по поправкам к Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин
Песков сообщил, когда Путину представят доработанный план по экономике
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК разъяснил, как проверить информацию о голосовании по поправкам
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
Московская городская избирательная комиссия
МГИК начал передавать в ТИКи бюллетени для голосования по поправкам
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Сергей Аксенов
Аксенов прокомментировал продление Евросоюзом санкций по Крыму
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Сенатор допустил возможные кибератаки в период голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния