Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга

По его словам, Путин традиционно выслушивает доклад от главы. Также Песков отметил, что в этом году мониторится ситуация в расходовании бюджетных средств, в частности, при реализации нацпроектов. В этом году также расходуются средства на борьбу с распространением коронавируса, и это станет дополнительной нагрузкой на ведомство Чиханчина.