https://ria.ru/20200618/1573118175.html
Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин в четверг проведет несколько встреч, публичным станет доклад директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:01
2020-06-18T13:28
юрий чиханчин
дмитрий песков
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
политика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий чиханчин, дмитрий песков, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, политика