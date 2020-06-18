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На Ставрополье обнаружили окаменелые останки древней черепахи
Окаменелые останки древней черепахи возрастом 8 миллионов лет обнаружены на Ставрополье, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T13:07
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земля - риа наука, северо-кавказский федеральный университет, открытия - риа наука, российская академия наук, ставропольский край

На Ставрополье обнаружили окаменелые останки древней черепахи

12:59 18.06.2020 (обновлено: 13:07 18.06.2020)
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© Фото : "Северо-Кавказский федеральный университет" Окаменелые останки древней черепахи возрастом 8 миллионов лет, обнаруженне на Ставрополье
 Окаменелые останки древней черепахи возрастом 8 миллионов лет, обнаруженне на Ставрополье
© Фото : "Северо-Кавказский федеральный университет"
ПЯТИГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Окаменелые останки древней черепахи возрастом 8 миллионов лет обнаружены на Ставрополье, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета.
"Заведующий кафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа Абдул-Гапур Керимов и доцент Евгений Соколенко совместно с палеонтологом Михаилом Шерстюковым обнаружили крупный брюшной щит ископаемой древней черепахи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уникальная находка произошла при исследовании будущих мест производственной практики в одном из песчаных карьеров села Бешпагир. Керимов разглядел останки древнего пресмыкающегося возрастом 8 миллионов лет в сарматских отложениях, добавили в пресс-службе.
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По данным СКФУ, в результате раскопок учёные смогли извлечь цельный панцирь, поскольку в монолите песчаника сохранилась также верхняя часть – карапакс. До этого в Ставропольском крае целые панцири черепах не попадались, находили отдельные фрагменты, уточнили в вузе.
"Мы предположили, что это древняя черепаха. Качество ископаемых напрямую зависит от природных условий. Эта черепаха хорошо сохранилась, потому что попала в песок, который затем превратился в довольно крупный песчаник. За 8 миллионов лет она полностью окаменела. Мы обнаружили её, лежащей вверх ногами. Когда отбили песчаник, оказалось, что уцелел даже узор на панцире", - отметил Керимов, слова которого приводятся в сообщении.
В данный момент панцирь черепахи находится в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, информация об ископаемом передана в Зоологический Институт РАН для определения его научной ценности и редкости, уточняется в релизе.
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