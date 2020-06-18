В Волгограде парад Победы завершится дневным фейерверком

"Сразу после окончания военного парада, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Павших борцов будет дан дневной фейерверк – дымовые заряды в цветах российского триколора будут запущены с пешеходной части у начала Аллеи Героев", - говорится в сообщении мэрии.