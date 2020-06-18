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75 лет Великой Победы
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В Волгограде парад Победы завершится дневным фейерверком
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде завершится дневным фейерверком, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:40
75 лет великой победы
волгоград
волгоградская область
общество
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РИА Новости
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353
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волгоград, волгоградская область, общество

В Волгограде парад Победы завершится дневным фейерверком

12:40 18.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСалют
Салют
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Салют. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 июн – РИА Новости. Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Волгограде завершится дневным фейерверком, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города.
"Сразу после окончания военного парада, посвященного 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на площади Павших борцов будет дан дневной фейерверк – дымовые заряды в цветах российского триколора будут запущены с пешеходной части у начала Аллеи Героев", - говорится в сообщении мэрии.
По информации ведомства, площадь Павших борцов, где пройдет парад, украсят флагами и баннерами. Отмечается, что в параде примут участие 42 единицы военной техники, а также ретроавтомобили.
По данным Южного военного округа, в среду в Волгограде состоится ночная тренировка парада с техникой, а генеральная репетиция пройдет утром в субботу.
Ранее администрация Волгоградской области сообщала, что парад Победы пройдет без зрителей, будут только приглашенные гости, также без зрителей 24 июня пройдет концерт на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 06:04
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в день проведения парада Победы
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75 лет Великой ПобедыВолгоградВолгоградская областьОбщество
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