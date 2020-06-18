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Трамп обеспечил книге Болтона успех, уверен эксперт
Мемуары экс-советник президента США Джона Болтона будут активно использоваться в избирательной кампании США, президент Дональд Трамп своей реакцией на книгу... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:39
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джон болтон, дональд трамп, си цзиньпин, китай, финляндия, сша, в мире

Трамп обеспечил книге Болтона успех, уверен эксперт

12:39 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мемуары экс-советник президента США Джона Болтона будут активно использоваться в избирательной кампании США, президент Дональд Трамп своей реакцией на книгу обеспечил ей фантастический успех, заявил РИА Новости директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
В ведущих СМИ США появились выдержки из книги Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), в которых содержались нелицеприятные характеристики президента США Дональда Трампа и критика его действий.
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Фантастический успех

"Выйдет книга или нет, но эффект уже есть. Я думаю, ее активно будут раскручивать в избирательной кампании, в частности, тот эпизод, который цитируют: о том, что Трамп говорил Си Цзиньпину договориться по сельхозтоварам, и о том, что это поможет ему переизбраться. Я кстати, думаю, что так и есть. Это в духе Трампа, вряд ли Болтон врет", - сказал эксперт.
Лукьянов считает, что своей реакцией администрация Трампа обеспечила мемуарам Болтона большой успех. "Обычная практика в американском книгоиздательстве – когда выходит заведомо блокбастерная книга, ее самые "вкусные" места публикуются в виде отрывков заранее, чтобы разогреть интерес. Самые сенсационные вещи, я думаю, вышли. А Трамп фантастически содействует успеху этого тома мемуаров, потому что внимание, которое привлечено к ней, в том числе из-за его реакции, гигантское. Администрация противодействует, Трамп мечет гром и молнии, генеральный прокурор сказал, что это противоречит закону. Главное содержание уже, по сути, опубликовано", - сказал политолог.
По мнению аналитика, в мемуарах Болтона вполне обрисована картина работы администрации Трампа. "Из всех книг других представителей политической касты, которые работали с Трампом, следует, что практика работы администрации при Трампе довольно чумовая. Всех это, конечно, шокирует - и уровень понимания президентом международных вопросов, и характер принятия решений. Болтон прямолинейный, четкий, жесткий человек. Я не думаю, что его писание является вымыслом", - заявил Лукьянов.
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Глубокая обида Болтона

Эксперт напомнил, что экс-советник Трампа по нацбезопасности глубоко обижен тем, как с ним поступил президент. "Его грубо и некрасиво выкинули из Белого дома. У Трампа это в порядке вещей, он и в свою бытность бизнесменом, и в бытность президентом с людьми расставался жестко. Но одно дело бизнес, другое - высшая политика. Болтон - человек известный, весомый, как говорят американцы, аррогантный, никто не сомневается, что он большой знаток стратегической сферы, поэтому ему было крайне неприятно, как с ним обошлись. Кроме того, обида и желание продемонстрировать, в каких условиях он работал, привели к этим мемуарам", - считает политолог.
При этом эксперт считает, что на страницах книги Болтон не выдает никаких государственных секретов, тем более, что перед тем, как составить свои мемуары, он прошел соответствующие проверки. "В Америке принято, что высокопоставленные чиновники, уходя в отставку, пишут мемуары. Там есть жесткая процедура – просто так взять и опубликовать нельзя. Болтон утверждает, что он соответствующую процедуру, перед тем, как публиковать мемуары, прошел, вначале не было возражений, а потом они появились", - говорит Лукьянов.
"Судя по тому, что появилось в печати, государственных секретов он действительно не выдает. Трамп же заявляет, что любое слово, которое он говорил, – это есть гостайна, что довольно смешно. Он назвал Болтона дураком, назвал непрофессионалом, но он не говорит по сути. Но это его стиль, но, строго говоря, он ничего не опроверг из того, что написано", - заключил эксперт.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. 29 августа 2019
17 июня, 00:36
Минюст США потребовал приостановить публикацию книги Болтона
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Джон БолтонДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайФинляндияСШАВ мире
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