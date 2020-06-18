В Кремле назвали лауреатов госпремий в области науки и искусства

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, академик РАН, завлабораторией физико-химических процессов в энергетике Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе,, академик РАН, директор Института им. С. С. Кутеладзе,, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института им. С. С. Кутеладзе — за создание основ мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.