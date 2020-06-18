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В доме претендента на пост президента Белоруссии проводят обыск
Обыск проходит в доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района, передает агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:52
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минск, белоруссия, в мире

В доме претендента на пост президента Белоруссии проводят обыск

12:31 18.06.2020 (обновлено: 12:52 18.06.2020)
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Обыск проходит в доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района, передает агентство Sputnik Беларусь.
Согласно сообщению, "на территории особняка Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска работают правоохранительные органы".
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"Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано "Милиция". Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная", - отмечается в сообщении.
Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований КГК Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно".
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