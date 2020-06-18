В доме претендента на пост президента Белоруссии проводят обыск

"Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано "Милиция". Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная", - отмечается в сообщении.