В доме претендента на пост президента Белоруссии проводят обыск

МИНСК, 18 июн – РИА Новости. Обыск проходит в доме претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в деревне Мочаны Логойского района, передает агентство Sputnik Беларусь.
Согласно сообщению, "на территории особняка Бабарико в деревне Мочаны в 15 километрах от Минска работают правоохранительные органы".
"Там стоят служебные машины и микроавтобусы, дежурят люди в форме, с масками и автоматами. На их форме написано "Милиция". Что происходит в самом доме, неизвестно, однако заметно, что двери открыты. В целом обстановка вокруг дома Бабарико спокойная", - отмечается в сообщении.
Ранее Агентство теленовостей, являющееся структурой государственной Белтелерадиокомпании, сообщило, что Бабарико и его сын Эдуард дают показания в департаменте финрасследований КГК Белоруссии в рамках следственных действий по делу Белгазпромбанка. Как отмечало агентство, при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, показания дают "аккуратно".