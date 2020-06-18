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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 53... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:30
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здоровье - общество
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РИА Новости
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353
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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

12:30 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 18 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, всего в регионе зарегистрировано 53 летальных случая, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В четверг федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 182 человека с коронавирусом, в том числе двое - в Самарской области.
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"Всего в регионе скончались 53 человека, в том числе женщины 68 и 78 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 76 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 46 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, шесть человек заразились от ранее заболевших, у 22 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания, еще двое заболели, вернувшись из Ханты-Мансийского автономного округа.
Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 4100 случаев заражения коронавирусом, 2078 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСамарская областьОбщество
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