Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94

Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики , общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 94, еще два человека выздоровели, сообщили в четверг в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.

Власти непризнанной республики по состоянию на 17 июня сообщали о 91 подтвержденном случае COVID-19 и 54 выздоровевших пациентах.

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 94 граждан. Излечились 56 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 95 жителей, проведены 1520 тестов.

По данным штаба, два новых случая выявлены в Мартакертском районе, один - в Гадрутском.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.

Францией. Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США