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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200618/1573113934.html
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94
Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 94, еще два человека... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:07
распространение нового коронавируса
араик арутюнян
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
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РИА Новости
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353
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араик арутюнян, коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, в мире

Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 94

12:07 18.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 выросло до 94, еще два человека выздоровели, сообщили в четверг в информационном штабе, созданном в условиях объявленной в Карабахе чрезвычайной ситуации.
Власти непризнанной республики по состоянию на 17 июня сообщали о 91 подтвержденном случае COVID-19 и 54 выздоровевших пациентах.
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 94 граждан. Излечились 56 пациентов", - говорится в сообщении на странице штаба в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 95 жителей, проведены 1520 тестов.
По данным штаба, два новых случая выявлены в Мартакертском районе, один - в Гадрутском.
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля. Президент непризнанной республики Араик Арутюнян заявил, что отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для въезда в Карабах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАраик АрутюнянКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВ мире
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