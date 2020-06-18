Главред "Дождя" объяснил проведение опроса журналиста полицейскими

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Сотрудники полиции ночью взяли показания у корреспондента телеканала "Дождь" Антона Баева в машине рядом с редакцией, причиной стал материал о раздаче сим-карт для голосования по поправкам в конституцию, правоохранители лишь проверяли поступившую им информацию о нарушении законодательства, сообщил РИА Новости главный редактор вещателя Тихон Дзядко

"Антон подготовил несколько материалов, связанных с тем, как некто планирует платить деньги за регистрацию для участия в электронном голосовании и предлагает за эти деньги раздавать сим-карты и потом деньги за само голосование. Он сделал об этом материал, поскольку он встретился с этими людьми, которые сим-карты раздают, а затем он сделал еще один материал, где было описано то, чьи имена надо регистрировать, что рассылается база данных людей пожилого возраста", - рассказал агентству Дзядко.

После этого, по словам главного редактора "Дождя", на протяжении всего дня корреспонденту звонил некто, представившийся Вячеславом, который говорил, что у него есть дополнительная информация по делу о сим-картах. Антон предложил звонившему вечером подъехать в редакцию телеканала.

"Однако никакой Вячеслав не подъехал и вообще пропал со связи. Но вдруг появились четыре мужчины в штатском, которые представились оперативными уполномоченными, показали удостоверения, которые довольно настойчиво требовали, чтобы Антон поехал с ними дать пояснения", - отметил Дзядко.

Баев, как рассказал главред, отказался ехать в отделение, поскольку юрист редакции предупредил его, что подобные процедуры должны проходить в дневное время. Сотрудникам полиции предложили вернуться в редакцию наутро, на что те отказались. Позже к правоохранителям присоединились два сотрудника патрульно-постовой службы.

"И лишь после того, как где-то в районе половины второго ночи приехал наш юрист, сотрудники в штатском предложили дать пояснения на месте, в машине. Антон рассказал им ровно все то же самое, что изложено в его материале, после чего все сотрудники уехали. До сих пор остается непонятным, почему это нужно было делать ночью и почему нужно было сперва настаивать на том, чтобы он ночью поехал куда-то", - добавил Дзядко.

Как пояснили сотрудники полиции, по словам Дзядко, проводилась проверка по заявлению в связи с противоправными действиями по статье, связанной с нарушением при проведении выборов. И в рамках этой проверки им вдруг срочно понадобилось опросить Баева.