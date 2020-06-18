https://ria.ru/20200618/1573112471.html
Глава Ленобласти пригласил поучаствовать в марафоне "Спасибо за здоровье"
В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:51
2020-06-18T11:51
ленинградская область
александр дрозденко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости.
В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
присоединился к региональному онлайн марафону "Спасибо за здоровье" и призвал принять в нем участие и жителей региона.
В рамках мероприятия, любой желающий может поблагодарить доктора, медицинскую сестру и санитарку за проделанную работу.
"В Ленинградской области стартует марафон "Спасибо за здоровье". От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник, давайте не забудем их поздравить. Спасибо за здоровье", - написал глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей..
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фотографию, видео или написать текст с благодарностью, подписать публикацию хештегом #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ и выложить в любую из социальных сетей.
"Чем больше добрых слов мы скажем о врачах, тем сильнее будет для них наша поддержка!
Главный символ этого праздника – любовь. Старт акции – прямо сейчас! Финишируем в праздник – 21 июня. Не забудь поставить хештег #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ и #ДеньМедика", - отметили организаторы мероприятия