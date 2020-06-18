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Глава Ленобласти пригласил поучаствовать в марафоне "Спасибо за здоровье"
В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:51
ленинградская область
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
александр дрозденко

Глава Ленобласти пригласил поучаствовать в марафоне "Спасибо за здоровье"

11:51 18.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к региональному онлайн марафону "Спасибо за здоровье" и призвал принять в нем участие и жителей региона.
В рамках мероприятия, любой желающий может поблагодарить доктора, медицинскую сестру и санитарку за проделанную работу.
"В Ленинградской области стартует марафон "Спасибо за здоровье". От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник, давайте не забудем их поздравить. Спасибо за здоровье", - написал глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей..
Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фотографию, видео или написать текст с благодарностью, подписать публикацию хештегом #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ и выложить в любую из социальных сетей.
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Главный символ этого праздника – любовь. Старт акции – прямо сейчас! Финишируем в праздник – 21 июня. Не забудь поставить хештег #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ и #ДеньМедика", - отметили организаторы мероприятия
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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