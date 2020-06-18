Глава Ленобласти пригласил поучаствовать в марафоне "Спасибо за здоровье"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области В преддверии празднования Всероссийского Дня медицинского работника, который отмечается 21 июня, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к региональному онлайн марафону "Спасибо за здоровье" и призвал принять в нем участие и жителей региона.

В рамках мероприятия, любой желающий может поблагодарить доктора, медицинскую сестру и санитарку за проделанную работу.

"В Ленинградской области стартует марафон "Спасибо за здоровье". От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня – их профессиональный праздник, давайте не забудем их поздравить. Спасибо за здоровье", - написал глава региона на своей официальной странице в одной из социальных сетей..

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сделать фотографию, видео или написать текст с благодарностью, подписать публикацию хештегом #СПАСИБОзаЗДОРОВЬЕ и выложить в любую из социальных сетей.

"Чем больше добрых слов мы скажем о врачах, тем сильнее будет для них наша поддержка!