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Глава ОП рассказала о подготовке к фестивалю "Добрые люди"
Общественная палата РФ готовится к проведению фестиваля "Добрые люди" в очном формате, мероприятие запланировано на конец августа – начало сентября, сообщила в... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:09
россия
лидия михеева
музеон
общественная палата рф
общество
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россия, лидия михеева, музеон, общественная палата рф, общество

Глава ОП рассказала о подготовке к фестивалю "Добрые люди"

11:49 18.06.2020 (обновлено: 12:09 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийЛидия Михеева
Лидия Михеева
© РИА Новости / Алексей Никольский
Лидия Михеева. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ готовится к проведению фестиваля "Добрые люди" в очном формате, мероприятие запланировано на конец августа – начало сентября, сообщила в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Сейчас мы готовимся к проведению фестиваля "Добрые люди". Это фестиваль гражданского общества, он будет проходить с 29 августа по 6 сентября в парке "Музеон". Надеюсь, что к тому моменту все уже будет хорошо!" - рассказала Михеева.
Общественная палата
Вчера, 11:24
В ОП зарегистрировали около 280 претендентов в новый состав
Ранее, как напомнила Михеева, из-за пандемии коронавируса ОП РФ перенесла три форума "Сообщество".
"Мы хотим понять, прежде всего, какова санитарно-эпидемиологическая обстановка в тех регионах, которые были ранее намечены. В Сочи предполагалась тема "Поддержка семьи как национальный приоритет", в Барнауле – "Развитие аграрных территорий". В течение ближайшего времени мы проясним ситуацию с тем, сняты или не сняты в соответствующих округах ограничения, есть ли возможность проведения массовых мероприятий. И сразу вернемся к вопросу", - добавила Михеева.
Завтра, 19 июня, Общественная палата РФ соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
Читайте полный текст интервью с Лидией Михеевой >>
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17 июня, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
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РоссияЛидия МихееваМузеонОбщественная палата РФОбщество
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