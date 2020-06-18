Глава ОП рассказала о подготовке к фестивалю "Добрые люди"

Завтра, 19 июня, Общественная палата РФ соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.