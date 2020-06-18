WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео

Ранее газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона сообщила, что в ходе первого саммита США- КНДР в 2018 году Помпео передал Болтону записку, в которой было написано: "Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею".

"Я сомневаюсь в этом", - сказал Трамп в интервью изданию, комментируя публикацию. "Записка у него есть? Дайте мне посмотреть записку", - добавил он.

Трамп также назвал Болтона лжецом и заявил, что "все в Белом доме ненавидели Джона Болтона". "Он совсем не был любим, его не сильно уважали", - сказал Трамп. "И по мере того, как мы его узнавали, его уважали все меньше и меньше. Лично я думал, что он сумасшедший", - добавил он.

Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа.

В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.