WSJ: Трамп прокомментировал информацию о насмешке со стороны Помпео

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после сообщений о том, что госсекретарь Майк Помпео грубо высказывался в его адрес, заявил, что у него с главой госдепартамента "очень хорошие отношения", сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона сообщила, что в ходе первого саммита США-КНДР в 2018 году Помпео передал Болтону записку, в которой было написано: "Он (Трамп – ред.) несет полную ахинею".
"Я сомневаюсь в этом", - сказал Трамп в интервью изданию, комментируя публикацию. "Записка у него есть? Дайте мне посмотреть записку", - добавил он.
Трамп также назвал Болтона лжецом и заявил, что "все в Белом доме ненавидели Джона Болтона". "Он совсем не был любим, его не сильно уважали", - сказал Трамп. "И по мере того, как мы его узнавали, его уважали все меньше и меньше. Лично я думал, что он сумасшедший", - добавил он.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа.
В среду Минюст США потребовал через суд приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания. Минюст требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались нелицеприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.