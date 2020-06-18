https://ria.ru/20200618/1573111745.html
Рособрнадзор не видит сигналов о необходимости переноса ЕГЭ
Сейчас нет сигналов о том, что ЕГЭ нужно еще раз переносить, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:41
2020-06-18T11:43
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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https://ria.ru/20200618/1573111642.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество