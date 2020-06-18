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Рособрнадзор не видит сигналов о необходимости переноса ЕГЭ
Сейчас нет сигналов о том, что ЕГЭ нужно еще раз переносить, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:43
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество

Рособрнадзор не видит сигналов о необходимости переноса ЕГЭ

11:41 18.06.2020 (обновлено: 11:43 18.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Преподаватель проводит инструктаж в классе перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сейчас нет сигналов о том, что ЕГЭ нужно еще раз переносить, сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Сейчас у нас осталось почти, так скажем, почти две недели до экзамена, чуть больше. Пока мы не видим сигналов и обеспокоенности министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. То есть они нам не сигнализируют о том, что экзамен надо переносить", - рассказал Музаев в рамках горячей линии по ЕГЭ-2020.
Когда объявлялось принятое расписание экзаменов, как напомнил Музаев, подразумевалось, что контроль развития ситуации сохранится.
"На сегодняшний день нет сигналов, говорящих о том, что экзамен необходимо переносить", - уточнил Музаев.
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