Премьер Украины оценил отказ Рады утвердить программу работы кабмина

КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что парламент не поддержал программу деятельности кабмина из-за нежелания предоставить ему иммунитет, но оснований для отставки правительства не видит.

Верховная рада Украины в четверг отказалась утвердить доработанную программу деятельности кабмина во главе с премьером Шмыгалем, за нее проголосовали лишь 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Согласно законодательству Украины, в случае утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

По мнению Шмыгаля, к самой программе вопросов нет.

"Вопросы были в политической плоскости к иммунитету правительства на период этих кризисных времен… Мы сразу подчеркивали, что, господа, если вы переживаете за иммунитет, мы за ним не гонимся", - сказал премьер журналистам. Трансляцию вел украинский телеканал "Прямой".

Он добавил, что у ряда депутатов есть замечания к деятельности некоторых министров. "Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.