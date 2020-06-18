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У Роспотребнадзора нет требований по числу сдающих ЕГЭ в одной аудитории
Требований по количеству сдающих ЕГЭ в одной аудитории нет, главное - дистанция между выпускниками, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:38
2020-06-18T11:42
социальный навигатор
сн_образование
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Требований по количеству сдающих ЕГЭ в одной аудитории нет, главное - дистанция между выпускниками, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев
.
"Человек сколько в аудитории, мы это не можем прописать, потому что аудитории у нас, как и школы, совершенно разные по всей стране. Около 6 тысяч пунктов, и даже внутри одного пункта один класс по размерам больше, а другой меньше. Где-то больше мебели стоит, а где-то ее нет вообще. Рекомендации есть - не менее 1,5 метров между партами, и количество детей в аудитории будет зависеть именно от того, сколько парт с соблюдением этих требований мы сможем разместить в аудитории", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ-2020.
Четкой формулы по количеству человек в аудитории нет, есть только "одно требование - полтора метра дистанцирования", подчеркнул он.
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