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У Роспотребнадзора нет требований по числу сдающих ЕГЭ в одной аудитории
Требований по количеству сдающих ЕГЭ в одной аудитории нет, главное - дистанция между выпускниками, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T11:42
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У Роспотребнадзора нет требований по числу сдающих ЕГЭ в одной аудитории

11:38 18.06.2020 (обновлено: 11:42 18.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ
Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учитель вскрывает пакет с диском, на котором содержатся задания для ЕГЭ по информатике и ИКТ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Требований по количеству сдающих ЕГЭ в одной аудитории нет, главное - дистанция между выпускниками, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Человек сколько в аудитории, мы это не можем прописать, потому что аудитории у нас, как и школы, совершенно разные по всей стране. Около 6 тысяч пунктов, и даже внутри одного пункта один класс по размерам больше, а другой меньше. Где-то больше мебели стоит, а где-то ее нет вообще. Рекомендации есть - не менее 1,5 метров между партами, и количество детей в аудитории будет зависеть именно от того, сколько парт с соблюдением этих требований мы сможем разместить в аудитории", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ-2020.
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Четкой формулы по количеству человек в аудитории нет, есть только "одно требование - полтора метра дистанцирования", подчеркнул он.
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