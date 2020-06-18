У Роспотребнадзора нет требований по числу сдающих ЕГЭ в одной аудитории

"Человек сколько в аудитории, мы это не можем прописать, потому что аудитории у нас, как и школы, совершенно разные по всей стране. Около 6 тысяч пунктов, и даже внутри одного пункта один класс по размерам больше, а другой меньше. Где-то больше мебели стоит, а где-то ее нет вообще. Рекомендации есть - не менее 1,5 метров между партами, и количество детей в аудитории будет зависеть именно от того, сколько парт с соблюдением этих требований мы сможем разместить в аудитории", - сказал Музаев в ходе горячей линии, посвященной ЕГЭ-2020.