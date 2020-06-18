В ОП зарегистрировали около 280 претендентов в новый состав

"Большой конкурс. Сорок три места, в соответствии с федеральным законом, были вакантны. Это места для представителей некоммерческих организаций, общественных объединений. Около 280 претендентов было зарегистрировано. В одном из направлений – по охране здоровья и популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта, экологии и защиты окружающей среды – конкурс составил 12 человек на место", - рассказала Михеева.