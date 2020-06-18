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В ОП зарегистрировали около 280 претендентов в новый состав
Общественная палата РФ зарегистрировала около 280 претендентов на вакантные места в новом составе, сообщила в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Лидия... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:10
лидия михеева
общественная палата рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
лидия михеева, общественная палата рф, общество

В ОП зарегистрировали около 280 претендентов в новый состав

11:24 18.06.2020 (обновлено: 12:10 18.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбщественная палата
Общественная палата
© РИА Новости / Антон Денисов
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Общественная палата. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ зарегистрировала около 280 претендентов на вакантные места в новом составе, сообщила в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Большой конкурс. Сорок три места, в соответствии с федеральным законом, были вакантны. Это места для представителей некоммерческих организаций, общественных объединений. Около 280 претендентов было зарегистрировано. В одном из направлений – по охране здоровья и популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта, экологии и защиты окружающей среды – конкурс составил 12 человек на место", - рассказала Михеева.
Конституция РФ
17 июня, 16:36Голосование по поправкам в Конституцию
ОП зарегистрировала 280 тысяч кандидатов в наблюдатели на голосовании
Завтра, 19 июня, Общественная палата РФ соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.
Читайте полный текст интервью с Лидией Михеевой >>
Москва
8 июня, 15:51
ОП объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти
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Лидия МихееваОбщественная палата РФОбщество
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