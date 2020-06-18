В ОП зарегистрировали около 280 претендентов в новый состав

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ зарегистрировала около 280 претендентов на вакантные места в новом составе, сообщила в интервью РИА Новости секретарь ОП РФ Лидия Михеева.
"Большой конкурс. Сорок три места, в соответствии с федеральным законом, были вакантны. Это места для представителей некоммерческих организаций, общественных объединений. Около 280 претендентов было зарегистрировано. В одном из направлений – по охране здоровья и популяризации здорового образа жизни, физкультуры и спорта, экологии и защиты окружающей среды – конкурс составил 12 человек на место", - рассказала Михеева.
Завтра, 19 июня, Общественная палата РФ соберется на первом пленарном заседании в новом составе, полномочия которого продлятся до 2023 года. В результате конкурсного отбора квота от НКО обновилась на 72%. При этом состав президентской квоты обновился ровно на 50%, региональной квоты — на 45%.