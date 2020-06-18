В водоемах Норильска выросла концентрация вредных веществ за сутки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей перед боновыми заграждениями в сравнении с предыдущими сутками в 2,5 раза, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных за сутки 9 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 6 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза.

"В течение суток проведены отборы 34 проб воды. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 15 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с начала работ на месте аварии было отобрано 425 проб, 368 из них воды, 16 - донных отложений и 41 - грунта.