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В водоемах Норильска выросла концентрация вредных веществ за сутки
Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:23
разлив дизельного топлива в норильске
новости - экология
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, новости - экология, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск

В водоемах Норильска выросла концентрация вредных веществ за сутки

11:22 18.06.2020 (обновлено: 12:23 18.06.2020)
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© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей перед боновыми заграждениями в сравнении с предыдущими сутками в 2,5 раза, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
Накануне по итогам проведенных за сутки 9 проб из акватории перед первой линией боновых заграждений на отдельных участках реки Амбарная было зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов в 6 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза.
"В течение суток проведены отборы 34 проб воды. Зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 15 раз, за боновыми заграждениями – в 1,3 раза", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего с начала работ на месте аварии было отобрано 425 проб, 368 из них воды, 16 - донных отложений и 41 - грунта.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
16 июня, 18:10
СК возбудил новое уголовное дело из-за разлива топлива в Норильске
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНовости - ЭкологияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильск
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